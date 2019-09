Happy Kuh e.V.: Wo Kühe glücklich sind

7. September: Friedrichstädter Kiezfest

Friedrichstadt. Bunt, vielfältig, in Bewegung – das gilt nicht nur für den Stadtteil, sondern auch für das Friedrichstädter Stadtteilfest. Mit kreativen Angeboten lockt das diesjährige Fest Friedrichstädter*innen und ihre Gäste am 7. September, ab 14 Uhr, auf die Wachsbleichstraße. An rund vierzig Ständen präsentieren sich zu dem kleinen Fest Vereine, Projekte und Bewohner*innen des Stadtteils und laden zum Mitmachen ein. Ob Kunststoffschmiede oder Smoothiefahrrad, Straßenspiele und Basteleien – für jeden ist etwas dabei. Abwechslungsreich vegetarisch, vegan oder interkulturell ist das kulinarische Begleitprogramm. Selbstgebackener Kuchen an den Ständen oder die Plausch-Sofas beim Tauschmarkt laden zum Verweilen ein. Auf der gemütlich eingerichteten Kulturbühne präsentieren sich junge und alte Talente von 14 bis 18 Uhr. So rappen Schüler*innen der neuen 153. Grundschule über den Stadtteil. Zum Jeopardy stellen zwei Gästemannschaften ihr Wissen zur Friedrichstadt unter Beweis. Und gegen 17.50 Uhr gibt es die Tombola zur Mitmachrallye. Wer einen Blick in die analoge Fotografie werfen möchte, für den ist ein Besuch in der Fotowerkstatt des riesa efaus genau das Richtige. Auch die aktuelle Ausstellung „Meister19" in der Motorenhalle kann besucht werden. Von 20 bis 22 Uhr rockt die Band „Princess In A Bottle" auf der Wachsbleichstraße. Weitere Infos hier: www.riesa-efau.de Bühne * 14 Uhr – Hummelchor der Kita Lisa * 14.15 Uhr – „Friedrichstadt Rap" der 153. Grundschule * 14.30 Uhr – Tanzschule Nebl * 15 Uhr – Stephan Pankow, Gitarre * 16 Uhr – FriedrichstaTT Palast * 16.30 Uhr – Jeopardy: Die Friedrichstädter Quizshow * 17.15 Uhr – Tanz des Interkulturellen Frauentreffs * 17.45 Uhr – Kürung schönster Stand & Tombola * 20 Uhr – Princess In A Bottle, Rock, Pop, Acoustic Groove After Show * ab 22 Uhr – Seitensprung mit Friedrich. Heike untreu? (Heike&Friends) in der Rösslstube, Friedrichstr. 37 Special * 15 bis 18 Uhr – Kissenschlacht mit Gefühl(en), in der Galerie Adlergasse, Wachsbleichstr. 4 a Offene Fotowerkstatt * 14 bis 18 Uhr – offene Dunkelkammer im riesa efau, Wachsbleichstr. 4 a Stadtrundgang * 16 Uhr – kritischer Stadtrundgang mit Diskussion, Treff am Stand „Mietenwahnsinn stoppen" Kino * 18 Uhr – Der Filmclub cine|lokal@Friedrichstadt zeigt deutsche Kurzfilmperlen, im Konzertkeller, Adlergasse 14 Mitmachrallye für Kinder und Erwachsene * viele schöne Aktionen auf dem gesamten Festgelände mit Tombola (folgende Preise: Fahrrad, Gutscheine, Spiele und mehr) Das Friedrichstädter Stadtteilfest wird von riesa efau/Mehrgenerationenhaus und der Mobilen Arbeit Friedrichstadt organisiert.