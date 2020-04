Handball-Bundesliga beschließt Abbruch der Saison

Dresden. Wie die Handball-Bundesliga GmbH mitteilt, wird der Spielbetrieb der Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga abgebrochen. Im Wortlaut ist zu lesen: "Die Saison 2019/20 der 1. und 2. Handball-Bundesliga wird mit sofortiger Wirkung beendet. Die Entscheidung für den Abbruch trafen die 36 Profiklubs im Umlaufverfahren gemäß Covid-19-Abmilderungsgesetz mit sehr deutlicher Mehrheit. Mit dem Abbruch der 54. Saison reagiert der deutsche Profihandball auf die massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. "Über die Wertung der aktuellen Spielzeit entschied das HBL-Präsidium wie folgt: • THW Kiel ist als Tabellenerster "Deutscher Meister" der Saison 2019/20 • SG Flensburg-Handewitt ist Tabellenzweiter und dadurch ebenfalls für die Champions League 2020/21 qualifiziert • Die Tabellenplätze 3 bis 5 berechtigen zur Teilnahme an der Euro League (vorher EHF Cup) 2020/21. Qualifiziert sind SC Magdeburg, TSV Hannover-Burgdorf, Rhein-NeckarLöwen) • HSC 2000 Coburg ist Meister der 2. Handball-Bundesliga • Aufsteiger in LIQUI MOLY HBL: HSC 2000 Coburg und TUSEM Essen (Zweitplatzierter) • Absteiger-Regel: Es gibt keine sportlichen Absteiger aus der 1. und 2. Handball-Bundesliga • Aufsteiger aus 3. Ligen: Nach Abstimmung mit dem Deutschen Handballbund steigen statt wie im Grundlagenvertrag vorgesehen drei Teams, in der kommenden Saison vier Klubs aus den vier 3. Ligen in die 2. HBL auf Der Mitteilung ist weiterhin zu entnehmen: "Zum jetzigen Zeitpunkt würde sich durch obige Saisonbewertung eine Aufstockung der LIQUI MOLY HBL von 18 auf 20 Klubs sowie in der 2. Handball-Bundesliga von 18 auf 19 Klubs ergeben (HSG Krefeld hatte keine Lizenz erhaltenund steht als Absteiger aus der 2. HBL fest)." Der HC Elbflorenz Dresden steht derzeit nach 24 von 34 gespielten Spieltagen auf Platz 14 der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga mit 20:28 Punkten. Die Mannschaft von Cheftrainer Rico Göde beendet die aktuelle Saison mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 13 Niederlagen. Uwe Saegeling, Vereinspräsident HC Elbflorenz Dresden: "Sportlich und wirtschaftlich ist es eine sehr schmerzliche Entscheidung, aber es ist die richtige. Die Folgen der Coronakrise sind finanziell, nicht nur für den HC Elbflorenz Dresden, nach wie vor nur sehr schwer abschätzbar und es besteht in weiten Teilen der Wirtschaft eine große Unsicherheit. Die Gesundheit der Zuschauer, Mitarbeiter und der Spieler steht im Vordergrund und wir stehen gemeinsam mit unseren Sponsoren zusammen, um diese Krise zu überwinden. Ich hoffe, dass wir nicht zu lange warten müssen, unseren Verein in der BallsportArena Dresden wieder spielen sehen zu können." Was passiert mit den bereits gekauften Tickets? Mit der Bekanntgabe des Abbruchs der Spielzeit durch die Handball-Bundesliga, ist es möglich den Kaufpreis für bereits erworbene Tickets für die nicht durchgeführten Heimspiele (15.03.20 EHV Aue, 29.03.20 HSG Krefeld, 09.04.20 TSV Bayer Dormagen, 01.05.20 VfL Gummersbach, 10.05.20 TV 05/07 Hüttenberg, 23.05.2020 HSG Konstanz) mit einer Frist bis 31. Mai 2020 zurückerstattet zu bekommen." Das Geld aller Eintrittskarten, für die die Rückerstattung bis 31. Mai nicht in Anspruch genommen wird, fließt direkt in die Vereinsarbeit des HC Elbflorenz Dresden. Wir bitten darum, von einer Rückgabe der Karten abzusehen, um das Überleben des Vereins und des angeschlossenen Nachwuchsleistungszentrums in diesen schweren Zeiten zu unterstützen.",so Uwe Saegeling weiter. Sonderfall Tickets Sachsenderby Präsident Uwe Saegeling betont die Solidarität unter den sächsischen Handballvereinen führt weiter aus: "Alle Aue-Fans, die sich für den Gästeblock in der BallsportArena Dresden Ticketsfür das Sachsenderby am 15. März über den EHV Aue gekauft haben und sich den Preis für ihre Karten nicht zurückerstatten lassen, unterstützen mit ihrem Verzicht den EHV Aue. Die übrigbleibenden Einnahmen aus den Gästekarten übergeben wir nach Ende der Rückgabefrist Geschäftsführer des EHV Rüdiger Jurke." Abwicklung der Rückerstattungen Eine Rückerstattung ist prinzipiell nur möglich an der Verkaufsstelle, an der die Tickets gekauftworden sind. Onlinebestellung Für unsere Online-Besteller haben wir gemeinsam mit unserem Ticketingpartner etix ei nPortal geöffnet, wo sich die Besteller für die Rückabwicklung registrieren können. Dieses Portal ist über die Homepage des HC Elbflorenz Dresden www.hc-elbflorenz.de zu erreichen. Für telefonische Besteller ist die Rückabwicklung auch telefonisch möglich: 0351/30708010. Vorverkaufsstelle Bitte begeben Sie sich mit ihren Karten zur Vorverkaufsstelle. Sollte die betreffende Vorverkaufsstelle aufgrund der aktuellen Situation im Zuge der Sächsischen Corona-Schutzverordnung geschlossen sein, bittet der Verein die Käufer, sich in der Geschäftsstelle per Mail mail@elbflorenz2006.de oder Telefon 0351/482494-60 zu melden. Geschäftsstelle Für alle Käufer, die sich Karten direkt in der Geschäftsstelle gekauft haben, bietet der Verein den Kontakt per Telefon 0351/482494-60 oder per Mail mail@elbflorenz2006.de für die Rückgabe an. Die Käufer werden in jedem der drei Fälle gebeten, die 9-stellige Ticketnummer bereitzuhalten. (pm)Wie die Handball-Bundesliga GmbH mitteilt, wird der Spielbetrieb der Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga abgebrochen. Im Wortlaut ist zu lesen: "Die Saison…

