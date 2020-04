Hammse noch Globabier?

Gorona gibds grad frisch in allor Weld.

Doch wie isses ums Heilichsde, s Globabier, besch-

delld?

De Fraache drieb mich ins GeschäfdS Abndeuor Eingoof war mir rechd.



Wie vor dreissch Jahrn schdehn mor nu in dor Schlan-

ge, midd eenzfuffsch Abschdand wird’s ni bange,

holn figgs nen Wagen, scheegorn middm Fordormann,

un geenor drängeld: „Wann gommsch ändlisch dran?“



Da wingd dor Sicherheidsfrids nein.

Dor Abschdand bleibd, das muss schon sein!

S Gässdschnhubbn am Gääseschdand

Häld alle hindorm Abschberrband.



Sonsd is noch alles so wie immor.

Dor Scheff, der schwidzd im Hindorzimmor.

Minüdlich fladdorn neue Reescheln

Un schdeichd dor Wunsch, sich einzupeescheln.



Drotzdem: Dor Gunde, der grischd alles hier.

Bloß ähmd gee Röllschn Globabier.

Was woll die Hamsdror damid machn

Fier unerhörd erlaubde Sachn?



Das dengk ich mor beim Schlangeschdehn.

Da rufds von dor Gasse: „Gann weidorgehn!“

Nur eenor darf ans Warenband,

nimmt Blasdegeld schdadd Bar off Hand.



Un wennmor nur Bar hamm, nuja,

da werf morsch in s Schäälschn da.

So minimiern mor de Brobleeme.

Der Eingoof, der war doch rechd scheene.



Nu baggsch so ein, da brilld äweer:

„S gibbd bald geene Fildordüdn mehr!

Schdadd Gaffee machmor Mundschudds draus!“

Machdnor. Ich bleib dorweil zehaus.

Autorin: Gabriele Knoth



