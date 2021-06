GrÃ¼nes GewÃ¶lbe: U-Haft verlÃ¤ngert

We at our How To Write A Mini Research Paper make it our key goal to provide clients with the top-notch custom written papers, be it an essay, a research paper, thesis Der 3. Strafsenat des Oberlandesgerichts hat die Verlängerung der Untersuchungshaft für zwei der inhaftierten Verdächtigen des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe angeordnet. Gegen beide Männer besteht nach wie vor dringender Tatverdacht wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung.

Begründet wurde die Entscheidung mit den drohenden hohen Freiheitsstrafen und einer bestehenden Fluchtgefahr. Zudem sah der Senat auch eine Verdunkelungsgefahr. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Die nächste reguläre Haftprüfung findet in 3 Monaten statt.

Die Haftprüfung der weiteren inhaftierten Verdächtigen findet zu anderen Terminen statt.