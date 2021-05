Mitmachen kann jeder, der Lust hat und das bundesweite Programm für Kitas zur Vorbeugung von Hautkrebs unterstützen will.

Einzelläufer und Teams können sich online anmelden und v Always prefer to Essay Lounge rather than paying someone to Master Thesis In Public Health as it is the best essay writing company in the entire USA. om 29. Mai bis zum 6. Juni beliebig viele Kilometer laufen. Zur Auswahl stehen drei spezielle Motivations-Routen: im Waldpark (ca. 1 km), im Großen Garten (ca. 5 km) und an der Elbe (ca. 9 km). Zu jeder der drei Routen gibt es ein Quiz, im Waldpark ist es direkt an der Strecke angebracht, für die anderen Strecken steht es zum Download bereit.

Gelaufen werden kann aber auch an jedem beliegen Ort, dann ohne Quiz und goldene Kleeblätter.

Die Teilnahme für Teams oder Einzelläufer ist kostenfrei, Spendensind erwünscht. Der Erlös kommt einem am NCT/UCC entwickelten bundesweiten Sonnenschutzprogramm für Kitas zugute. Es vermittelt Kindern spielerisch und mit viel Spaß, wie sie sich vor schädlicher Strahlung schützen und Hautkrebs vorbeugen können.

»Glückkleelauf« heißt die Benefizveranstaltung dehalb, weil auf eine weltweit einmalige Forschungsplattform im NCT/UCC-Neubau auf dem Gelände des Uniklinikums hingewiesen wird.

