GlÃ¤serne Manufaktur fÃ¼r Besucher wieder offen

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die erstmalige Präsentation des "Wörthersee ID.3" An dem jährlichen Azubi-Projekt haben auch zwei junge Kollegen aus Dresden mitgebaut. Ebenso neu ist die Ausstellung „20 Jahre Gläserne Manufaktur“, bei der spannende Highlights aus zwei Jahrzehnten des Dresdner Standorts präsentiert werden.

Grundlage für die Wiedereröffnung der VW-Manufaktur am Straßburger Platz ist ein umfangreiches Hygienekonzept: Abstandsregeln und ein negativer Schnelltest sind Bedingung. Anstelle eines geführten Rundgangs erwartet die Gäste bei Interesse ein etwa 25-minütiger Vortrag in der Erlebniswelt, die im Vorfeld und im Nachgang eigenständig erkundet werden kann. Auf einer digitalen Tour geben die Tour-Guides in insgesamt sieben Clips weiterführende Infos zu spannenden Details.

Eine direkte Begehung der Fertigung ist derzeit für Gäste nicht möglich. Der Eintrittspreis wurde daher gesenkt und beträgt vorübergehend nur 6,50 Euro für Erwachsene und 4 Euro ermäßigt.

Geöffnet: werktags 9 bis 17 Uhr, sonntags ab 10 Uhr. Darüber hinaus können Besucher von Montag bis Samstag den ID.3 bei einer Probefahrt testen