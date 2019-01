Gläserne Manufaktur erlebt 2018 dickes Besucherplus

Dresden. Mit 135.500 Besuchern hat die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden im vergangenen Jahr einen deutlichen Zuwachs an Besuchern verzeichnet. Zum Vergleich; 2017 sahen sich 103.000 Gäste die Produktion in der Manufaktur an. Das entspricht einem Anstieg von 32 Prozent. Besonders positiv: Der weiter steigende Anteil an internationalen Gästen, die an Führungen in neun Sprachen teilnehmen können. Nach Touren in englischer Sprache waren vor allem chinesische und russischsprachige Führungen stärker nachgefragt. Standortleiter Lars Dittert: „Ein deutliches Plus an Besuchern, mehr als 220 Veranstaltungen und 4.700 Probefahrten im e-Golf zeigen: Die Lust auf Elektromobilität steigt weiter. Die Menschen sind neugierig auf unsere Themen.“ Nachdem 2018 drei Fahrzeuge der ID. Familie (ID. Neo, ID. Buzz, ID. Crozz) in Dresden ausgestellt waren, ist ab Februar 2019 der SEDRIC zu Gast, der Prototyp eines elektrischen und selbstfahrenden Konzept-Fahrzeugs.Mit 135.500 Besuchern hat die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden im vergangenen Jahr einen deutlichen Zuwachs an Besuchern verzeichnet. Zum Vergleich; 2017 sahen sich 103.000 Gäste die Produktion in der Manufaktur an. Das entspricht einem…

weiterlesen