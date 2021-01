Gesundheitsamt stockt personell auf

Get article source from the Academic Experts. Our essay writing service is designed to get you the extra help you need in completing your next university essay. We match the best academic writers, qualified across an enormous range of subjects and grades, to requests for help from students just like you. Writing in perfect English, our writers will create a custom piece of work designed just for Waren in Vor-Corona-Zeiten im Bereich Infektionsschutz des Gesundheitsamtes Dresden zehn Mitarbeiter beschäftigt, sind es aktuell fast 300. Zu den helfenden Händen gehört Personal aus der Kernbelegschaft des Gesundheitsamtes, das sonst mit anderen Aufgaben betraut ist. Außerdem sind Beschäftigte aus anderen Ämtern der Stadtverwaltung dabei, ebenso wie Landes- und Bundesbedienstete, Angehörige der Bundeswehr sowie Studierende der Fachhochschule für Verwaltung in Meißen.

Die "Neuen" wurden geschult und den neuen Teams zugeordnet. Diese beschäftigen sich u. a. schwerpunktmäßig mit der Kontaktnachverfolgung (allein dafür sind 140 Personen abgestelt), dem Erstellen von Bescheiden, der Beantwortung von Anfragen oder mit Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen oder sonstigen Unterkünften.

"Allerdings arbeiten wir mit dem erhöhten Personalstand jetzt auch Altlasten aus der Zeit auf, als die Zahlen exponentiell anwuchsen. Es kann also durchaus sein, dass Betroffene vom November und Dezember noch einen Bescheid erhalten, den sie als Nachweis für den Arbeitgeber benötigen. Die Verzögerung tut uns leid. Wir können hier nur das Verständnis einwerben", sagt Dr. Frank Bauer, Leiter des Gesundheitsamtes.



Ergänzt wird diese Arbeit durch Kontrollen, die das Ordnungsamt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt durchführt. Aktuell sind mehrere mobile Teams täglich unterwegs, die neben den hier auftretenden Fällen auch verstärkt Rückreisende aus den Gebieten Großbritannien und Südafrika aufsuchen und sich von der Einhaltung der Quarantäneauflagen überzeugen. Bei Missachtung kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro fällig werden.