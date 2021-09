"GestÃ¶rt aber GeiL" beim Stadtfest

Get Cheap Essay Service Service for Add on Professional Services at Reasonable Rates. DissertationMasters is an expert dissertation writing service for all students irrespective of their university, grade, and academic program. We offer custom academic writing services accompanied by high commitment, increased quality as well as quick replies. Our core strengths include attention to Nach Purple Disco Machine ist nun klar, wer der zweite große Act zum Stadtfest ist. Nico Wendel und Marcel Stephan aka Gestört aber GeiL sind seit 2010 die Hereos der Commercial House Szene – und übernehmen am Stadtfestsamstag von 20.45 Uhr bis 22.30 Uhr die Regie auf dem Theaterplatz.

Stefan Kästner, Künstlerischer Leiter beim Stadtfest: „Normalerweise hätten Gestört Aber GeiL ihren Geburtstag auf großer Arena-Tour in Deutschland gefeiert, unter anderem war ein Stopp in Dresden vorgesehen. Doch diese Tour kann pandemiebedingt leider nicht stattfinden. Umso glücklicher sind wir, dass es nun doch mit einer großen Show klappt und sie ihre 11-Jahresfeier."

In den elf Jahren ihrer Karriere haben die beiden DJs ordentlich Preise eingeheimst. Der Bundesverband Musikindustrie zeichnete sowohl ihr erstes Album „Gestört aber GeiL“ sowie mehrere Singles mit Gold und Platin aus. Und die Fans sorgen bis heute für erfolgreiche Chartplatzierungen und hohe Streamingzahlen, allein bei Spotify sind es rund 1,2 Millionen monatliche Hörer, bei YouTube belaufen sich die Zugriffszahlen auf mehr als 150 Millionen.

Theaterplatz, 20.45 Uhr bis 22.3, Eintritt nach 3G-REgel, Platzkapazität 5.000 Zuschauer