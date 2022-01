Geschafft: AugustusbrÃ¼cke wird freigegeben

Fünf Jahre Baustelle – 26 Millionen Euro Investition – erste autofreie Brücke Dresdens

Nach fast fünf Jahren Sanierung haben die Dresdner ihre Augustusbrücke zurück. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Hofkirche gab Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Freitag, 28. Januar, die Augustusbrücke zusammen mit Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaats Sachsen sowie Superintendent Christian Behr und Dompfarrer Norbert Büchner für den Verkehr frei. Ab Montag, 31. Januar, 3.30 Uhr, verkehren die Straßenbahnlinien 4, 8 und 9 wieder über die Augustusbrücke.

Mit dem Start der Sanierung 2017 gab es Einschränkungen für den Verkehr auf der Brücke, der Straßenbahnbetrieb wurde eingestellt. Mit ihrer Freigabe ist die Augustusbrücke nun autofrei und bleibt, neben dem ÖPNV und Rettungsfahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Radfahrer/innen nutzen künftig die Fahrbahn. Das neue geschnittene Pflaster auf der Fahrbahn wird dem Denkmalstatus der Augustusbrücke als auch den modernen Anforderungen an eine Fahrbahn für Radfahrer gerecht.

Bis zum Sommer folgen noch letzte Arbeiten an den Fassaden und Brückenunterseiten. Die Arbeiten an den Bögen 2 und 5 erfordern spezielle Wasserstände. Bei hohen Wasserständen können die Arbeiten vom Schubschiff aus und bei sehr geringen Wasserständen mit Hilfe eines Gerüsts erledigt werden. Einschränkungen des Verkehrs auf der Brücke sind nicht notwendig. Mit Abschluss der Arbeiten im Sommer wird die Illuminierung der Brücke in Betrieb genommen.

Rückblick: Die Sanierung

Die denkmalgerechte und grundhafte Sanierung der Augustusbrücke startete 2017. Das Elbehochwasser im Jahr 2013 hatte massive Schäden an der Brücke verursacht. Die Arbeiten umfassten die gesamte Verkehrsanlage: Fahrbahn, Gleis- und Fahrleitungsanlage der Straßenbahn, Fußwege und Brückenbeleuchtung. Instandgesetzt wurden alle Ansichtsflächen an den Seiten der Brücke sowie die Brückenbögen. Der erste Brückenbogen auf der Altstädter Seite wurde neu gebaut. Auch die Gehwegbrüstungen sind aufgrund der starken Verformungen komplett abgebaut und neu aufgesetzt. Weiterhin ist die Funktionsfähigkeit der Brückengelenke, welche eine gewisse Beweglichkeit der Brücke zulassen, wieder hergestellt.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 26 Millionen Euro. Die endgültige Kostenfeststellung wird nach Abschluss der letzten Arbeiten durchgeführt.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.