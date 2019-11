Gefälschte Fahrscheine im Umlauf

Lausitzer Füchse – Charity-Kalender 2020

Weißwasser/O.L.. In Zusammenarbeit mit Kramer Medien und „Ihr Friseur – Cut and Style“ steht er diesmal unter dem Motto „ALLTAGSHELDEN UNSERER STADT“ und ist denen gewidmet, die sich bei Wind und Wetter dafür einsetzen, dass die Einwohner der Stadt rundum gut versorgt sind, die mit ihrem Einsatz Leben retten und die mit ihren Einrichtungen für eine, heute nicht mehr selbstverständliche, Freizeitgestaltung sorgen. All denen möchten die Lausitzer Füchse DANKE sagen. Der Kalender ist auch in diesem Jahr wieder auf 100 Stück limitiert und kostet 30 Euro. Die ersten Exemplare sind sogar schon verkauft worden. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen wie in den vergangenen Jahren zu 100% an gemeinnützige Vereine. Neben dem Verein „Herzenswünsche Oberlausitz e.V.“ haben sich die Lausitzer Füchse dieses Jahr, gemeinsam mit „Ihr Friseur – Cut and Style“, für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Weißwasser entschieden. Den dritten Verein werden sie noch rechtzeitig bekannt geben. Erhältlich sind die Kalender im Fanshop "Hockeyfuchs Lausitz" an der weeEisArena, bei „Ihr Friseur – Cut and Style“ am Boulevard, Ihr Friseur Men. Barber, an der weeEisArena, Ihr Friseur in der Bahnhofstraße, im Textilhaus Ritter und bei AGIP im Halbendorfer Weg in Weißwasser. (pm)In Zusammenarbeit mit Kramer Medien und „Ihr Friseur – Cut and Style“ steht er diesmal unter dem Motto „ALLTAGSHELDEN UNSERER STADT“ und ist denen gewidmet, die sich bei Wind und Wetter dafür einsetzen, dass die Einwohner der Stadt rundum gut…