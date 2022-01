FÃ¼nf Jahre Zentralbibliothek

Die Zentralbibliothek im Kulturpalast feiert im April ihr fünfjähriges Jubiläum und bittet Besucher deshalb, ihre schönsten Erlebnisse und Eindrücke aus den vergangenen Jahren zu teilen. Vom Lieblingsplatz über besondere Erinnerungen bis hin zu Wünschen für die nächsten fünf Jahre kann alles mit Angabe von Kontaktdaten an zentralbibliothek@bibo-dresden.de oder per Post an Zentralbibliothek, Stichwort: Befragung 5 Jahre KuPa, Schloßstraße 2, 01067 Dresden geschickt werden.

Im Rahmen einer Festwoche vom 28. April bis 8. Mai wird dann mit einem abwechslungsreichen Programm aus Literatur und Musik gefeiert.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.