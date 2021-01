Frauenkirche: Putzwoche trotz BesucherrÃ¼ckgang

Seit mehr als zehn Jahren hei0t es in der zweiten Januarwoche: "In der Frauenkirche sind die Putzteufel los". Rund zwei Millionen Menschen betreten jedes Jahr die Kirche und die Spuren, die sie hinterlassen, werden immer im Januar beseitigt.

Im Coronajahr 2020 kamen zwar deutlich weniger Besucher in das Gotteshaus, es gab weniger Konzerte und Vorträge, aber dennoch ist die Putzwoche nötig. "Weniger Gäste bedeuten nicht automatisch weniger Wartungsbedarf. Er hat sich eher verlagert“, so Thomas Gottschlich, der Leitende Architekt der Stiftung Frauenkirche Dresden.

Daher schließt die Frauenkirche für sechs Tage, um Tischler-, Maler- und Elektoarbeiten zu ermöglichen und an schwerer zugänglichen Stellen zu reinigen. „An einigen Wandflächen gibt es durch die veränderte Wegeführung weniger Abrieb, an manchen Türen geringere Abgriffspuren. Dennoch gibt es genügend Stellen, die intensiv beansprucht wurden und einer Aufarbeitung bedürfen. Dazu gehören die Sitzflächen des Gestühls, die aufgrund der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz keine Textilauflagen mehr haben“, sagt Gottschlich. "Die Pflege der Holzfußböden auf den Emporen geht weiter. Die Beleuchtung und die Türen werden überprüft. Zusätzlich werden in diesem Jahr die Warmluftstationen im Hauptkuppelraum gewartet. Gegen Ende der Schließzeit führt ein Orgelbauer noch Reinigungsarbeiten am Instrument durch."

Insgesamt werden etwa 30 Handwerker*innen aus 10 Gewerken sowie Reinigungsfachkräfte im Einsatz sein.

Für die Kosten der Maßnahmen muss die Stiftung Frauenkirche Dresden aufkommen. Spenden sind daher immer ein Thema. „Die Frauenkirche ist und bleibt eine Bürgerkirche von Vielen für Viele; ein Gemeinschaftswerk, dessen zugrundeliegendes Solidaritätsprinzip in diesen herausfordernden Zeiten deutlich an Bedeutung gewinnt“, erklärt Maria Noth, Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden.

Am 17. Januar wird es um 11 Uhr einen Gottesdienst mit Pfarrerin Angelika Behnke geben, von 13 bis 16.30 Uhr ist das Gotteshaus für Besichtigungen geöffnet, um 18 Uhr findet ein Anglikanisher Gottesdienst mit Reverend Ricky Yates statt.

