Filmnächte am Elbufer starten am 1. Juli

66 Veranstaltungstage mit großen Filmen und tollen Künstlern sind geplant - und auch wenn noch nicht feststeht, wann Sarah Conner und Roland Kaiser auftreten: Die Dirty Dancing Night ist gesetzt.

Am genauen Filmprogramm wird gerade hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Einige Veranstaltungen auf der Bühne am Elbufer stehen indes bereits fest. Helge Schneider (16. Juli) wird genauso dabei sein wie Anna Mateur (04. Juli), Reinhold Messner (05. August), Tiere streicheln Menschen (08. August) und Joey Kelly (19.

August). Und auch auf den Comedy Slam Royal darf man sich 2021 wieder freuen, er wird am 29. Juli stattfinden.

Expansion von der Elbe ins ganze Land

Aktuell arbeitet das Organisationsteam auch an der Saisonvorbereitung für die Standorte in Schwarzkollm

und Leipzig. An der Krabat-Mühle konnten im letzten Jahr 6.500 Zuschauer begrüßent werden. In Leipzig an der Pferderennbahn im Scheibenholz, wird es in diesem Jahr wieder die "Filmnächte Leipzig" geben. Über 30 Veranstaltungstage sind geplant.

Auch deutschlandweit sind die Filmnächte aktiv. "Wir haben in Berlin eine eigene Vermarktunga agentur für Kinowerbung in Freiluftkinos gegründet. Die "Super 8" kümmert sich um alle Standorte in Deutschland, die ein Open Air Kino anbieten. Derzeit sind das etwa 50 Locations. In enger Zusammenarbeit mit der der NEOVAUDE GmbH lassen wir zudem gerade das größte OpenAir Kino im Ruhrgebiet entstehen. Mit dem Standort Dortmund kommen wir unserem Ziel, Filmnächte in ganz Deutschland zu organisieren, wieder einen Schritt näher", so Filmnächte-Sprecherin Daniela Möckel.