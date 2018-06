Filmnächte am Elbufer: Ab heute wird aufgebaut

Seit 4. Juni 7 Uhr heißt es ranklotzen: Der Aufbau des Filmnächte-Areals hat begonnen. Ehe die Großveranstaltung am 27. Juni mit dem Konzert der US-Rocktruppe Queens of the Stone Age beginnt, sind eine Vielzahl Arbeiten an dem Gelände am Königsufer nötig. Einige davon – wie der Aufbau von Bühne und Leinwand oder die Installation von Dach und Balkon – sind für Passanten in jedem Bauschritt gut sichtbar. Viele Arbeitsschritte jedoch, wie die Verlegung der Bierleitungen, die Installation von Küche, Büro, Kassen oder Kühlzellen, gehen im Hintergrund vonstatten. Es müssen u.a. WCs, Absperrzäune und Beschilderungen aufgestellt, der Rasen gemäht, Strom verlegt und Wasserleitungen desinfiziert werden. „Der Aufbauplan ist zeitlich genau festgelegt und wir müssen uns darauf verlassen, dass jeder der Partner sich an seinen Part hält“, erklärt Bauleiter Dirk Schiemenz. Insgesamt 22 Unternehmen sind am Aufbau der Filmnächte beteiligt – der Großteil davon aus Dresden und Umgebung.

"Radeberger" wieder Premiumpartner

Gegen 9 Uhr traf der große Radeberger-Truck ein, in dem das Radeberger Eventteam eine Kühlzelle und gut 30 Meter vierleitige Python-Bierleitungen zum Königsufer brachte. Die Verlegung dieser Bierkühlungs-Leitungen ist zwingend eine der ersten Baumaßnahmen, da die Schläuche in das Fundament des bis zum 22. Juni fertigzustellenden Filmgartens eingebracht werden müssen. In den nächsten Wochen werden immer wieder LKWs zwischen Radeberg und Dresden pendeln und Ausschankwagen, Kühlhänger, Zapf- und Beistelltheken und Kühlschränke anliefern. Zu den Konzerten werden die Ausschank- und Equipmentkapazitäten noch einmal deutlich aufgestockt.

Neues Dach soll 2019 stehen

Als eines der ersten sichtbaren Höhepunkte wird vom 5. bis 7. Juni das Dach im Filmgarten aufgebaut und fertiggestellt, die Leinwandinstallation erfolgt vom 18. bis 21. Juni. In Punkto Dach gibt Filmnächte-Geschäftsführer Matthias Pfitzner bereits jetzt einen Ausblick auf die Zeit nach den Filmnächten: "Wir haben in den letzten Jahren hart um ein neues Dach gerungen und in diesem Frühjahr nun endlich die Baugenehmigung erhalten. Dank der Volksbank steht mittlerweile auch die Finanzierung und wir konnten die beteiligten Unternehmen beauftragen.“ Obwohl die Realisierung für dieses Jahr aufgrund der vorher nötigen Fundamentarbeiten nicht mehr funktionierte, soll bereits im Anschluss an die diesjährige Saison ein erster Testaufbau erfolgen, um für das kommende Jahr gewappnet zu sein.