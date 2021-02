Festival "Viavoco" auf 2022 verlegt

http://g-x-m.de/business-plan-of-internet-cafe me - experience the advantages of professional writing help available here Spend a little time and money to get the paper you could "Angesichts der aktuellen Gegebenheiten fehlt einfach vielen Menschen die Kraft, gemeinsam ein Festival für Demokratie, Kultur und Lebensfreude auf die Beine zu stellen", so Laura Hoyer, Verantwortliche für die Crowdfunding-Kampagne auf startnext.de. "Wir danken alle für ihr bisheriges Engagement und ihren Willen zur Weltverbesserung. Unter den gegebenen Umständen können wir Viavoco in diesem Jahr nicht durchführen, aber die Idee lebt weiter!“

Das Festival "Viavoco"(bedeutet "Eure Stimme") sollte vom 27. bis 29. August in der Flutrinne im Messeareal stattfinden und 20 namhafte Bands, zehn Speaker, 15 Schriftsteller sowie 15 bekannte PoetrySlammer und Schauspieler zusammenbringen. Die dafür notwendigen Finanzen (etwa 1,5 Millionen Euro) sollten über die Crowdfunding-Plattform startnext.de eingeworben sowie durch Ticketverkauf, Spenden und Gastronomieerlöse erzielt werden.

Das Dresdner Palais Sommer Festival findet unabhängig davon vom 16. Juli bis 22. August im Park des Japanischen Palais statt.