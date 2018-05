Felix hilft beim »analogen« Verlieben

»Aller elf Minuten verliebt sich ein Single beim Wandern« - okay, bis dieser Spruch halbwegs greift, hat Felix Pischel noch viel Arbeit. Immerhin: Ein Anfang ist gemacht. Der junge Mann, in wenigen Tagen 25 Jahre alt, hat sein Gewerbe angemeldet und seine Homepage am Start. Nun braucht er nur noch Leute auf der Suche nach der großen Liebe.

Dass es was werden kann mit seiner neuen Dating-Idee, davon ist Felix überzeugt. Denn wo verliebt man am ehesten? In der Freizeit. Nur: Welcher Single zieht schon gern allein los? Und selbst wenn diese Hürde gemeistert ist: Wie und wo spricht man jemanden an, der einem gefällt? »In meinem Freundeskreis«, erzählt der angehende Chemiker, »lehnen die Meisten Singlebörsen im Internet ab. Erstens wollen sie nicht ewig vorm Rechner sitzen, Profile studieren und dann tage- oder wochenlangs Mails schreiben. Und zweitens: Man weiß ja nie, ob die Personen ‚dahinter‘ wirklich real sind.«

Was Felix zu der Frage führte: Wie und wo findet man in Dresden auf analogem Weg seine Herzdame beziehungsweise seinen Prinzen?

Einen guten Tipp gab seine Mama. Sie lebt im Rhein-Main-Gebiet, wo sogenannte Wander-Dates der große Renner sind. Und so war das Dresdner Unternehmen »Date im Freien – Partnersuche mal anders« geboren.



Wandern, Schnitzeljagd oder Wikingerschach: Hauptsache es funkt



Wer also auf Partnersuhe ist, hat drei Optionen: Wandern mit anderen Singles zum Lilienstein, eine unterhaltsame Schnitzeljagd durch Moritzburg oder Wikingerschach auf einer x-beliebigen Wiese spielen. Keine Profile ins Internet stellen, keine monatliche Gebühr, sondern einfach einen schönen Tag verbringen, einen neuen Ort und neue Leute kennenlernen, Spaß haben. Damit das Ganze auch stimmig wird, sind drei Altersgruppen wählbar: 20 bis 35, 35 bis 50 und 50plus. Erste Anmeldungen zeigen: Die Idee kommt bei jeder Zielgruppe an. Was die Teilnehmer am Ende des Tages aus diesem neuen Bekanntenkreis machen, ob sich zwei wiedersehen wollen – »das entscheidet jeder selbst«. Auch, wie oft jemand die geführte Wanderung zum Lilienstein oder die beiden anderen Dates mitmachen muss (will), um vielleicht die große Liebe zu finden.

Was zu der Frage führt: Wie ist der Beziehungsstatus von Felix? »Ich habe eine feste Freundin.« Analog kennengelernt, nicht digital.

Termine:

Wanderung: 10. Juni (35-50), 1. Juli (50+), 5. August (20-35)

Schnitzeljagd: 3. Juni (20-35)

Wikingerschach: 13. Juni (50+), 29. Juni (20-35)

www.dateimfreien.de

felix-pischel@gmx.de

0157/77 61 39 92



In Planung: Ausflüge nach Pillnitz, Radebeul und auf den Windberg Freital