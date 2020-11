Fahndung nach zwei 17-Jährigen

"Siemenshaus" wird Bürohaus

Dresden. Das Siemenshaus in der Sidonienstraße 18, unmittelbar an Hauptbahnhof und Wiener Platz, fristet seit Jahrzehnten ein trauriges Dasein. Doch die Zeiten des Leerstandes sind bald vorbei. Das Unternehmen Immopact Sidonien GmbH & Co KG erweckt die Immobilie zu neuem Leben. Das ehemalige Siemenshaus soll 2022 als Bürohaus wiedereröffnen, mit ersten potentiellen Mietern für die rund 3.500 Quadratmeter Nutzfläche führt das Unternehmen bereits Gespräche. Zur Geschichte des Hauses Erbaut im Jahr 1936 als Arbeitsstätte einer in Dresden ansässigen Niederlassung des Siemensunternehmens, wurde das dementsprechend benannte Bauwerk im Zweiten Weltkrieg bei den Luftangriffen auf Dresden beschädigt, im Gegensatz zu den meisten Gebäuden der Stadt aber nicht zerstört. Schon kurz nach dem Krieg begann der Wiederaufbau des Hauses. Per Befehl der sowjetischen Besatzungstruppen ging es in Volkseigentum über und diente unter anderem dem VEB Starkstromanlagenbau als Produktionsstätte. Nach der Wiedervereinigung stand das Gebäude vermehrt leer und begann aufgrund ausbleibender Instandhaltungsmaßnahmen zu verfallen. „Mit der Revitalisierung des Siemenshauses, das sich bereits seit langer Zeit in unserem Portfolio befindet, wollen wir den Startschuss für die Entwicklung der Ostseite des Wiener Platzes geben. Für diesen sieht das städtebauliche und freiraumplanerische Konzept der Stadt Dresden die Entwicklung zu einem lebendigen, zentralen Punkt innerhalb der Innenstadt vor“, erklärt Immopact-Geschäftsführer Andreas Schöberl. Das Siemenshaus soll aufgrund seiner Architektur ein echter Gegenpol zur Prager Spitze und den anderen modernen Gebäuden an der Ostseite des Wiener Platzes werden. Das Siemenshaus in der Sidonienstraße 18, unmittelbar an Hauptbahnhof und Wiener Platz, fristet seit Jahrzehnten ein trauriges Dasein. Doch die Zeiten des Leerstandes sind bald vorbei. Das Unternehmen Immopact Sidonien GmbH & Co KG erweckt die…