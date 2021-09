Erfolgreicher Auftakt zum 7. Classic Open Air

Get Education Argumentative Essay Topics with step-by-step guidance from Rocket Lawyer. Raise money for your business with this free business plan template. Use Das Musikfestival auf dem Dresdner Neumarkt startete am Donnerstag, 2. September, mit dem Auftritt der schwedischen Nils Landgren Funk Unit. Der Namensgeber und Posaunist - nach seinem markanten roten Instrument auch „Mr. Red Horn“ – genannt, gilt als einer der prägendsten europäischen Jazzmusiker.

Nils Landgren: „Was für eine tolle Kulisse! Vor der Frauenkirche auf dieser Bühne zu stehen, war eine große Sache für uns. Ich bin bekanntlich sehr gern in Dresden, aber auf dem Neumarkt habe ich bisher noch nicht gespielt.“

Das Classic Open Air wird schon am Freitag, 3. September fortgesetzt. Zum Gala-Abend lädt mit Jan Vogler um 20 Uhr einer der renommiertesten Instrumentalsolisten der Gegenwart. Das 2012 gegründete Dresdner Festspielorchester steht am Freitag unter der Leitung von Josep Caballé Domenech. Im Rahmen der Opern-Gala erklingen am Samstag, 4. September (20 Uhr) Werke der Klassik. Erneut sind dabei Bassbariton Sir Bryn Terfel und Sopranistin Barbara Krieger live zu erleben. Zum Abschluss gastiert am Sonntag, 5. September (20 Uhr) die georgische Pianistin Khatia Buniatishvili beim Classic Open Air.

Infos & Tickets: www.classic-open-air.de