Endspurt auf dem Augustusmarkt

Stallhof empfing 250.000 Besucher

Dresden. Am Dienstag, 17. Dezember, wurde im Stallhof der 250.000 Besucher empfangen. Mit einem zünftigen Blumenbouquet aus Kiefernzapfen und frischen Blüten erwartete Marktmeister Thomas Zierfuß am Eingang zum Stallhof Eckehard und Natali Giewald aus Boltenhagen. "Damit bestätige sich die großartige Akzeptanz der Mittelalter-Weihnacht im Ensemble der Dresdner Weihnachtsmärkte", so Zierfuß. Er geht davon aus, dass bis zum Ende des Adventsmarktes am 23. Dezember etwa 350.000 Gäste den Markt besucht haben werden. Damit liege man über den Zahlen des Vorjahres. Insgesamt zeigen sich die Händler im Stallhof sehr zufrieden mit der diesjährigen Weihnachtssaison. Überraschend ist in diesem Jahr der Abverkauf der in Hillscheid/Hessen gefertigten Pfandbecher, bereits 12.000 Becher der 2019er Edition wurden von den Besuchern als Souvenir aus Dresden mitgenommen. So viel Zuspruch mache Hoffnung auf die Rauhnächte, die wie gewohnt am 27. Dezember beginnen und erst am 6. Januar ihr Ende finden. Einige Stände im Ensemble des Marktes werden ausgetauscht – Wahrsagerinnen und Amulette- Händler beziehen dann die Marktbuden. Als eine Art "Maskottchen" für die Rauhnächte werden die Perchten-Figuren von "Höllenbrut" aus dem Harz im Zuschauergedränge agieren. Auf der mittelalterlichen Bühne spielen zum Auftakt am 27./28. Dezember "Corvus Corax", die Könige der Spielleute, gefolgt von Kultband "Tanzwut" am 29. Dezember und Baladensänger "Squeezebox Teddy" am 30. Dezember. Auch die "Stallhof- Musikanten", das beliebte Bläserquintett aus St. Petersburg präsentiert an allen Tagen festliche Musik von Bach, Pachelbel und Hayden sowie modernere Stücke. Dresdner Rauhnächte 27. bis 30. Dezember täglich von 11 bis 21.30 Uhr Eintritt 4 Euro bzw. 2 Euro 2. bis 6. Januar täglich von 11 bis 20 Uhr Eintritt frei