Elfjähriges Mädchen belästigt

HC Elbflorenz verstärkt sich auf Außenbahn

Dresden. Meisterliche Verstärkung für den HC Elbflorenz Dresden, mit Lukas Wucherpfennig wechselt ein Spieler vom Bundesligaaufsteiger HSC 2000 Coburg nach Dresden und wird gemeinsam mit Nils Gugisch das Duo auf Rechtsaußen bilden. Manager Karsten Wöhler: "Ich freue mich, dass wir uns mit Lukas auf der rechten Außenbahn für die neue Saison verstärken konnten". Lukas ist sehr wurfvariabel und hat in einem Spitzenteam der zweiten Liga sehr gute Leistungen gezeigt. Wir sind für die neue Saison mit Lukas Wucherpfennig und Nils Gugisch auf der Rechtsaußen Position sehr gut aufgestellt". Wucherpfennig, geboren in Preetz nahe Kiel, spielte seit 2015/16 bei den Unterfranken, sammelte bereits in der Saison 2016/17 reichlich Erfahrung im Oberhaus des deutschen Handballs und stieg in der abgebrochenen Saison mithilfe der Quotientenregelung mit den Coburgern in die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga auf. Zuvor spielte er viele Jahre im Nachwuchs des THW Kiel, unter anderem beim Reserveteam des Rekordmeisters in der 3. Liga Nord ehe er in der Saison 2014/15 mit dem Bundesligateam des THW bereits mit 19 Jahren Deutscher Meister wurde. Cheftrainer Rico Göde: "Ich habe Lukas als professionellen und zielstrebigen Typen kennengelernt, der konterstark ist und mit einem guten Wurfrepertoire treffsicher aus der Ecke kommt. Er möchte gern den nächsten Karriereschritt gehen und wird die Möglichkeit hier in Dresden bekommen. Es wird sicher ein spannendes Duell zwischen Nils Gugisch und ihm im Kampf um Einsatzzeiten. Wir kamen in der vergangenen Saison viel über Rechtsaußen zum Abschluss, unsere Wurfeffektivität von dieser Position muss in der kommenden Spielzeit besser werden. Ich wünsche ihm, dass er sich im Team und in der Stadt schnell einlebt. Für das Team sind neue Impulse gut und ich wünsche mir, dass er sie gibt." Seinen vollen Fokus legt der ausgebildete Industriekaufmann auf den Profihandball und möchte in Dresden den nächsten Schritt gehen: "Ich hatte eine gute Zeit in Coburg und mit 25 Jahren ist es für mich jetzt genau richtig, etwas zu verändern. Dresden ist eine tolle Adresse in der 2. Handball-Bundesliga, in der BallsportArena ist immer eine hervorragende Stimmung und das Umfeld empfinde ich als sehr professionell. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und möchte zum Erfolg meinen Teil beitragen." In der vergangenen abgebrochenen Spielzeit 2019/20 erzielte der 1,85m große Linkshänder 35 Tore in 24 Spielen. (pm/HC Elbflorenz)