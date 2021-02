Elbepegel steigt, Hochwasser erwartet

FREE Revisions & FREE reference professional article source for university page! Essays from professional writing service, get the EssayEmpire.com offers professional yet my review here. 100% plagiarism free, 24/7 support, 100% money back guarantee. +++ Update +++ 15.30 Uhr

Der aktuelle Pegelstand lag 14.15 Uhr bei 3,92 Metern. Im Laufe des Nachmittags werden vier Meter erwatet.

Das Dresdner Umweltamt hat deshalb um 12 Uhr die Hochwasser-Alarmstufe 1 für die Elbe im Stadtgebiet Dresden ausgerufen.

Bis Sonntag, 7. Februar, 12 Uhr, gibt das zuständige Landeshochwasserzentrum bei dann langsam fallender Tendenz einen errechneten Wert von 456 Zentimetern am Pegel Dresden an. Den Höchststand soll die Elbe am 6.Februar gegen 18 Uhr mit dann 4,67 Metern erreichen.

Heftige Regenfälle, relativ hohe Temperaturen und schmelzender Schnee sorgen dafür, dass die Elbe zunehmend mehr Wasser führt. Das Landeshochwasserzentrum Sachsen (LHWZ) rechnet damit, dass die Tendenz in den nächsten Tagen anhält.

Im tschechischen Elbeeinzugsgebiet wurden an vielen Pegeln bereits die Richtwerte der Alarmstufe 1 erreicht. Nach der aktuellen Prognose des sächsischen LHWZ ist in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar (Freitag auf Samstag) mit dem Erreichen des Richtwertes der Alarmstufe 1 (400 Zentimeter) am Pegel Dresden-Augustusbrücke zu rechnen. Eine Hochwasserwarnung für die Elbe in Sachsen liegt derzeit noch nicht vor, ist aber zu erwarten.

Der Wasserstand der Elbe betrug heute, 4. Februar, um 7.15 Uhr am Pegel Dresden 2,70 Meter. Ein weiterer Anstieg zwischen dem 6. und 7. Februar für absperrrelevante Bereiche wird erwartet. Aufgrund der Prognosewerte wurde das Hochwasserabsperrmaterial vor Ort gebracht und wird je nach Pegelstand aktiv eingesetzt: