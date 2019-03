Elaskon schmiert jetzt in eigner Werkstatt (ab)

Riesaer Wochenmarkt zieht um

Riesa. Braumeister Günter Spies alias der Riesaer Riese erinnert heute Morgen mit einem Foto an den Umzug des Riesaer Wochenmarktes vor die SachsenArena. Der Riesaer Rathausplatz wird umgebaut! Viel Spaß beim Einkaufen. In diesen Tagen ist der Umbau des Rathausplatzes in Riesa gestartet. Gebaut wird in drei Abschnitten. Bis zum September muss alles fertig sein. Mit dem Umbau des unteren Rathausplatzes begann am Montag eines der anspruchsvollsten Bauprojekte der Stadt Riesa im Jahr 2019. Für ca. 1,8 Millionen Euro werden der nördliche Teil des Platzes, die Straße und der Fußweg direkt vor dem Rathaus sowie die Kreuzung Klosterstraße/ Rathausplatz grundhaft ausgebaut und umgestaltet. Dann ist auch der Bereich vor der Kirche und Klosterstraße einschließlich der Kreuzung sowie der gesamte Rathausplatz komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ausbau Kreuzung Klosterstr./ Rathausplatz/ Freitreppe Die Kreuzung erhält – wie später auch die Straße vor dem Rathaus – einen neuen Mischwasserkanal. Gleichzeitig werden neue Trinkwasser- und Gasleitungen sowie Leitungen für die Energieversorgung verlegt. Der Bereich, der derzeit unterschiedliche Straßenbeläge aufweist (Foto), erhält anschließend eine einheitliche Asphaltoberfläche. Um den Freisitz des Restaurants »Kreta« herum wird ein neuer Fußweg errichtet. Der Freisitz selbst erhält einen neuen Bodenbelag. Die Terminvorgabe an das beauftragte Unternehmen STRABAG AG garantiert ab 6. Mai den Zugang der Bürger zum Briefwahllokal in der Stadtverwaltung sowie den pünktlichen Beginn der Sommersaison für den Gastronomen. Aus- und Umbau Rathausplatz mit Parkplatz Baubegleitend erfolgen archäologische Grabungen auf dem Rathausplatz. Im »Untergrund« werden neue Entwässerungsleitungen gebaut, das Gefälle des Platzes bleibt bestehen. Der gesamte Rathausplatz erhält Kleinpflaster in Anpassung an das Pflaster, das bereits im 2007 beendeten Bauabschnitt verwendet wurde – beispielsweise direkt vor der Grundschule. Die jetzigen Hochborde entfallen, Rathausplatz, Straße und Fußweg vor dem Rathaus werden als ebene Fläche ausgeführt. Der große Lichtmast im unteren Platzbereich verschwindet, neben der bestehenden Beleuchtung am Rand wird es neue Lampen vor dem Rathaus geben. Ausbau Straße und Fußweg vor dem Rathaus Die Straße vor dem Rathausgebäude wird schmaler gestaltet und ebenfalls keine hohen Bordsteine mehr aufweisen. In Zukunft ist sie nur als Einbahnstraße von der Kirche in Richtung Klosterstraße nutzbar. Der Ausbau sieht einen breiteren Fußweg und einen attraktiveren Eingangsbereich unmittelbar vor dem Rathaus vor – auch im Interesse der Hochzeitsgesellschaften vor dem Standesamt. Die beiden Parkplätze für Behinderte werden auf der Seite des Rathauses neu angeordnet und damit ein Wunsch der Autofahrer mit Handicap berücksichtigt, die künftig nicht mehr die Straße überqueren müssen. Die Haltestelle der Riesaer Stadtbahn wird deshalb um einige Meter in Richtung Klosterkirche versetzt. Die Straße erhält in Absprache mit dem Denkmalschutz wieder eine Decke aus Großpflaster. Der Fußweg wird analog zum Rathausplatz mit Kleinpflaster versehen. Alle Pflastersteine sind in der Oberfläche gesägt und damit eben. Zudem werden sie ohne breite Fugen verlegt. Dadurch können die Flächen auch mit Kinderwagen und Rollatoren ohne Schwierigkeit begangen werden. Parallel zum Straßenbau wird das Toilettenhäuschen am Rathausplatz abgerissen und einige Meter neben dem jetzigen Standort eine neue öffentliche WC-Anlage errichtet. Während der Bauzeit Als Parkplätze stehen die Stellflächen mit Zeitbegrenzung auf der Klosterstraße zur Verfügung. Die Zufahrt zu Eheschließungen wird ebenfalls über die Klosterstraße organisiert. Der Abschnitt der Hauptstraße zwischen Parkstraße und Großenhainer Straße ist während der Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr geöffnet. Alle Eltern der Grundschüler werden gebeten, ihre Kinder über diesen Weg zur Schule zu bringen und von dort abzuholen. Die Stadtverwaltung bleibt erreichbar. Das Gebäude ist zudem über den rückwärtigen Eingang barrierefrei zugänglich. Der Besuch des Klostertierparks ist uneingeschränkt möglich. Der Wochenmarkt findet während der Bauzeit vor der Sachsenarena statt.