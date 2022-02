Eislöwen: Suvanto bleibt, Schwendener fährt Bahn

writing an admission essay 3773 Online Tips on Finding Brand New and Inspiring Topic for Your PhD Research. Posted by: Albert Barkley Posted date: 22:51 / comment : 0 Buy PhD Thesis Online, PhD Dissertation Help, PhD Dissertation Help UK, PhD Dissertation Writing Services, PhD Thesis Writing Help, Phd Thesis Writing Services, PhD Writing Thesis Help UK. If you are reading this, you probably one of those whoa Eislöwen besetzen erste Importstelle für die neue Saison

Die Dresdner Eislöwen treiben die Personalplanungen weiter voran. Der aktuelle Tabellenführer der DEL2 hat den Vertrag mit David Suvanto um eine Spielzeit verlängert. Die Eislöwen besetzen damit die erste Importspielerstelle für die kommende Saison. Suvanto wird damit in sein zweites Jahr bei den Blau-Weißen gehen.

Der Schwede war im Sommer von den Löwen Frankfurt nach Dresden gewechselt. Aufgrund der Folgen einer Corona-Erkrankung konnte er in der vergangenen Saison nur 19 Spiele bestreiten. Bei den Eislöwen hat der 27-Jährige in dieser Saison noch keine Partie in der Hauptrunde verpasst. In 38 Spielen hat Suvanto zehn Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet. Fünf seiner Tore erzielte er im Powerplay, was der Bestwert im Team ist. Dazu hat der Schwede in der Plus-Minus-Statistik einen Wert von Plus 22, was teamintern Rang drei bedeutet.

David Suvanto, Abwehrspieler Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr auch in der nächsten Saison für die Eislöwen zu spielen. Schon in diesem Jahr macht es sehr viel Spaß mit der Mannschaft auf und neben dem Eis, deshalb war es auch eine einfache Entscheidung für mich. Das letzte Jahr war nicht einfach für mich, deshalb freue ich mich auch einfach überhaupt wieder regelmäßig zu spielen. Ich bin gespannt, was wir in dieser Saison noch erreichen können."

Neue Eislöwen-Straßenbahn fährt vom Hof

Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben die neue Eislöwen-Bahn in Betrieb genommen. Am Montag, 31. Januar, wurde die Straßenbahn des Typs NGT D8DD (Niederflurgelenktriebwagen Drehgestell 8 Achsen, Typ Dresden) offiziell vorgestellt. Eislöwen-Torhüter Janick Schwendener durfte die Eislöwen-Bahn unter Anleitung eines Fahrlehrers vorfahren und präsentieren.

Schwendener findet sich auch auf der Bahn wieder. Ein Bild des Torhüters wurde in das Design eingearbeitet. Neben dem Bild sind auch der Schriftzug Dresdner Eislöwen, das Club-Logo sowie die Logos der DEL2 und des Stammvereins Eissportclub Dresden e.V. auf der Eislöwen-Bahn abgebildet.

Lars Seiffert, Vorstand Betrieb und Personal DVB: „Mit den Dresdner Eislöwen verbindet uns schon seit 2001 eine leidenschaftliche Partnerschaft, die wir 2003 auch vertraglich besiegelt haben. Viele Eislöwenfans sind unsere Fahrgäste, die nicht nur zu den Spielen mit Bus und Bahn fahren. Umgekehrt finden sich auch in der DVB-Belegschaft zahlreiche Fans. Mit der neuen Eislöwen-Bahn möchten wir noch mehr Menschen für die Fahrt in unseren umweltfreundlichen Verkehrsmitteln gewinnen und gleichzeitig auf den bisher einzigartigen Saisonverlauf des Teams in der DEL2 aufmerksam machen. Jetzt sind wir natürlich auf die PlayOffs gespannt."

Steve Maschik, Leiter Marketing & Sponsoring Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns, dass die neue Eislöwen-Bahn endlich vom Hof fahren kann und von nun an durch unsere schöne Stadt fährt. Die Straßenbahn ist ein unheimlich wichtiges Werbemittel für uns und sehr beliebt unter den Eislöwen-Fans. Das sehen wir an den Bildern, die uns immer wieder zugeschickt werden."

Janick Schwendener, Torhüter Dresdner Eislöwen: „Die neue Eislöwen-Bahn ist richtig gut geworden und ich fühle mich geehrt, dass es ein Bild von mir auf die Bahn geschafft hat. Das Schöne ist, dadurch dass ich sehr zentral wohne, dürfte ich die neue Eislöwen-Bahn sicher das ein oder andere Mal häufiger sehen und sicher werde ich auch mal mitfahren. Als Fahrgast natürlich."

(pm/Dresdner Eislöwen)

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.