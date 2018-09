Eislöwen gegen Rote Teufel und Löwen

Eislöwen-Cheftrainer Jochen Molling: „Wir haben das letzte Wochenende intensiv aufgearbeitet. Es war wichtig, sich die Zeit dafür zu nehmen, aber noch wichtiger ist es, die Ruhe zu bewahren. Wir stehen am Beginn der Saison. Auch in der Saison wird es Phasen geben, wo man eventuell auch mal zwei Spiele am Stück verliert. Wir dürfen uns nicht von unserem Weg abbringen lassen, müssen Geduld haben und uns sicher auch ein Stück weit an die neue Auslegung der Regeln gewöhnen, um insgesamt weniger Zeit auf der Strafbank zu verbringen. Bad Nauheim hat einen ähnlich schlechten Start wie wir erlebt. Es ist nie leicht, in dem offenen Stadion zu spielen – gerade bei den Temperaturen, die für das Wochenende vorausgesagt sind. Frankfurt ist eine Mannschaft, die langfristig plant und eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern sowie jungen Talenten gefunden hat."

Chris Billich: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, haben die positiven Dinge herausgestellt. Das Spiel in Bad Nauheim wird besonders für die technisch versierten Spieler eine spannende Aufgabe, da das Eis sicher sehr weich sein wird. Frankfurt ist traditionell ein sehr gut besetztes Team. Wir freuen uns auf die Herausforderung!"

Das DEL2-Punktspiel beim EC Bad Nauheim beginnt am Freitag, 21. September, 19.30 Uhr und wird geleitet von den HSR Nicole Hertrich und Alexander Singer. Zum Playport-Familientag präsentieren sich die Blau-Weißen am Sonntag, 23. September bereits 16 Uhr wieder in der EnergieVerbund Arena. Die HSR Ulpi Sicorschi und Stefan Vogl leiten das Spiel. Kassen und Arenatüren öffnen 14.30 Uhr, der VIP-Raum 15 Uhr. SpradeTV zeigt beide Spiele live. Im Rahmen des Playport-Familientags können sich die Besucher auf zahlreiche Angebote für die ganze Familie freuen: So wird es ein Glücksrad, eine Hüpfburg sowie eine Bastel- und Schminkstraße geben. Auch das beliebte Puckwerfen steht wieder auf dem Programm. (pm)