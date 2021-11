Eislöwen empfangen Falken

SGD: Nachwuchsspieler des Monats

Dresden. Am Sonntag, 21. November, stehen sie erstmals dort, wo sie in Zukunft regelmäßig auftauchen möchten: Vor Anpfiff des Zweitliga-Heimspiels zwischen der SG Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf werden die SGD-Talente Jonathan Akaegbobi (U17), Jonas Oehmichen (U19) und Kurt Baronick (U13) auf dem Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion für ihre Leistungen in den vergangenen Monaten geehrt. Der Anlass ist die mit Exklusiv-Partner AOK PLUS neu ins Leben gerufene Auszeichnung für den „AOK PLUS Nachwuchsspieler des Monats“. Jan Seifert, Nachwuchsleiter der SG Dynamo Dresden, sagt: „Bereits im SGD-Leitbild steht: ‚Wir sindein Ausbildungsverein!‘. Mit unserer engagierten Nachwuchsarbeit möchten wir auch in Zukunft regelmäßig Spitzentalente ausbilden, die den Sprung in unsere Profimannschaft packen und für besondere Momente im schwarz-gelben Trikot sorgen. Dazu gehört, dass wir die Jungs nicht nur in ihrer fußballerischen und persönlichen Weiterentwicklung eng begleiten, sondern permanent auf unsere Nachwuchsarbeit aufmerksam machen. Mit der Auszeichnung zum ‚AOK PLUS Nachwuchsspieler des Monats‘ gelingt es uns, besondere Leistungen – sowohl auf als auch neben dem Rasen – zu würdigen und über alle Jahrgänge hinweg einen weiteren Anreiz zu schaffen, sich individuell und mannschaftlich maximal einzubringen. Jonathan Akaegbobi, Jonas Oehmichen und Kurt Baronick haben in den vergangenen Monaten eine hervorragende Entwicklung genommen, sie sind ideale Vertreter für die ersten Nachwuchs-Monatsauszeichnungen in der Geschichte der SGD.“ Jonathan Akaegbobi aus der U17 wird als „Monatssieger August“ ausgezeichnet. Er steht für eine vorbildliche Kommunikation innerhalb der Mannschaft, für einen immensen Lernwille im Training und hat es als junger Jahrgang zum Stammspieler in der U17 geschafft. Nach seiner Nominierung zum DFB-Sichtungslehrgang absolvierte er nun auch seine ersten U-Länderspiele für Deutschland. Jonas Oehmichen aus der U19 wurde zum „Monatssieger September“ gewählt. Er verkörpert eine sehr professionelle Einstellung zum Leistungssport, was sich unter anderem in zusätzlichen Einheiten und bewusster Ernährung ausdrückt. Neben seiner Nominierung für die deutsche U-Nationalmannschaft unterzeichnete er zuletzt seinen ersten Lizenzvertrag bei der SGD. Der „Monatssieger Oktober“, Kurt Baronick, übernimmt in seinem U13-Team nicht nur eine Führungsrolle, sondern fällt mit konstant guten Leistungen auf – auch im DFB-Stützpunkttraining. Darüber hinaus würdigt die SGD mit der Auszeichnung die regelmäßig sehr guten Schulnoten des jungen Fußballers. (pm/SG Dynamo Dresden)Am Sonntag, 21. November, stehen sie erstmals dort, wo sie in Zukunft regelmäßig auftauchen möchten: Vor Anpfiff des Zweitliga-Heimspiels zwischen der SG Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf werden die SGD-Talente Jonathan Akaegbobi (U17), Jonas…