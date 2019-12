Ein Pflegestern für's Calando-Pflegeteam

Ticket für New York Marathon gewinnen

Dresden. Einmal beim New York Marathon an der Startlinie stehen – definitiv ein Traum jedes Läufers. Im kommenden Jahr könnte er wahr werden. Der New York Marathon wird 2020 übrigens zum 50. Mal ausgetragen. Die Laufszene Events GmbH verlost für das Rennen eine Reise inklusive Startplatz. So einfach geht's: Wer sich bis 31. Dezember für den Citylauf Dresden anmeldet, ist in der ersten Auswahlrunde automatisch dabei – und hat dann noch einmal 30 Tage Zeit, sich konkret für die Reise zum New York Marathon zu bewerben. »Dann wählen wir 30 Kandidaten aus und ziehen bei der Siegerehrung des Karstadt Citylaufs die Gewinnerin oder den Gewinner, der mit uns nach New York fliegt«, so die Organisatoren bei Laufszene Event.Einmal beim New York Marathon an der Startlinie stehen – definitiv ein Traum jedes Läufers. Im kommenden Jahr könnte er wahr werden. Der New York Marathon wird 2020 übrigens zum 50. Mal ausgetragen. Die