Ein heiÃŸer Sonntag im heiÃŸen Herbst

Der heiße Herbst hat begonnen: In allen Mannschafts-Sportarten rollt der Ball, rutscht der Puck oder fliegt das Ei. Am Sonnabend tut es das zum letzten Mal: In Frankfurt geht's um den German Bowl, den die Footballer der Dresden Monarchs erstmals in ihrer Geschichte gewinnen wollen.

09.02.2018 Eine Titel-Premiere erlebten bereits die DSC-Schmetterlinge, die als amtierender Volleyball-Meister den Supercup 2021 gegen Pokalsieger Schwerin nach einem 3:2-Krimi gewonnen haben. Das macht Lust auf die Bundesliga-Saison, die am Mittwoch losgeht. Der DSC schlägt in Wiesbaden auf und empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) Aachen.

Dieser Termin ist ein ziemlich heißes Ding im Dresdner Sport und wird für Fans vieler Teams zur Qual der Wahl: Eine halbe Stunde zuvor steigt das Ostderby in der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem HC Elbflorenz und Empor Rostock und ein paar Meter weiter treffen ebenfalls 17 Uhr die Dresdner Eislöwen auf Kaufbeuren und wollen an das erste Heimspiel der DEL2-Saison anknüpfen, das sie 7:2 gegen Bayreuth gewannen. Zuvor gab’s eine 2:3-Derby-Niederlage nach Verlängerung in Weißwasser.

Für die Handballer ist nach der dritten Saison-Niederlage (25:28 in Hüttenberg) Wiedergutmachung angesagt. Genau wie für die Dynamos nach dem 0:3 in St. Pauli. Die treffen nun auf Nürnberg – ebenfalls an diesem heißen Dresdner Sport-Sonntag.

Podcast

Im aktuellen Podcast »Schmidtis Overtime«: Von Dynamo bis Galopp – die Stimmen danach