Eggerts Ostwind - Schneller Griff

Dresden. Parteien, die großen Volksparteien zumal, haben im System der Bundesrepublik einen wichtigen, im Grundgesetz festgeschrieben Platz. Den auszufüllen bedarf es nicht nur möglichst vieler Parteimitglieder und großen ehrenamtlichen Engagements, sondern, welch Binsenweisheit, auch angemessener Finanzen. Die fließen den Parteien, jedenfalls denen, die in Parlamenten vertreten sind, zu Teilen aus dem Staatssäckel zu. Durchschnittlich zu etwa einem Drittel ihres Bedarfs. Je besser die Wahlergebnisse sind, um so mehr. Oder eben weniger, wenn sie schlechter ausfallen.Zuletzt sind die der Union und der SPD schlechter ausgefallen, die Sorgenfalten der Kassenwarte vertieften sich also. Was tun? Neue Mitglieder werben, die Beiträge erhöhen, mehr Spenden einwerben oder gar sparen? Mühsam. Also der schnelle Griff in die Staatskasse. Ein unauffällig durchgezogener Beschluss des Bundestages macht's möglich.Natürlich gibt es dennoch kurzzeitig Unruhe im Volk, auch stimmt die Opposition dagegen. Und zwar - in der Hoffnung auf Wähler-Gewinn - mit dem Ausdruck größter Empörung. Am Ende aber fließt das zusätzliche Geld dennoch. Was sollen da Grüne, Linke, FDP und AfD machen? Zurückzahlen etwa? Soweit geht die Liebe nun doch nicht. Ihr Hans Eggert