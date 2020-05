Dynamo-Profi positiv auf "Covid-19" getestet

Einrichtungen der FVG Riesa mbH offen

Riesa. Seit Mitte März hatten die Einrichtungen der FVG Riesa mbH für den öffentlichen Besucherverkehr aufgrund der Maßnahmen entgegen der Ausbreitung des Corona-Virus geschlossen. In Ableitung der neuen Gesetzesvorgaben von Bund und Ländern können sowohl das Haus am Poppitzer Platz samt Stadtmuseum und -bibliothek (5. Mai) als auch der Tierpark im Klosterkomplex (4. Mai) wieder für Besucher öffnen. Zudem wird auch die Stadtteilbibliothek in Weida montags wieder für den Zuschauerverkehr freigegeben. „Natürlich erleichtert dies unseren Mitarbeitern im ideellen Bereich schon einmal deutlich das Tagesgeschäft", sagt FVG-Geschäftsführer John Jaeschke. „Wichtig ist es im Rahmen der Wiedereröffnung dieser Einrichtungen vor allem, die Vorgaben zu Abstand, Hygiene und Vereinzelung zielführend umzusetzen", so Jaeschke. In diesem Zusammenhang stellt die FVG Riesa mbH zusätzliche Hygienemöglichkeiten zur Verfügung. „Ebenso werden wir über Aushänge informieren und an exponentiellen Stellen wie Kassen und Tresen die Abstände entsprechend markieren", sagt der FVG-Chef. „Natürlich appellieren wir auch weiterhin an die Vernunft unsere Gäste, die von der Politik vorgegebenen Maßnahmen und Verhaltensregeln entsprechend zu tolerieren und einzuhalten, um gemeinsam zur Bewältigung dieser Krise beizutragen, aber auch ein Stück Normalität zurückzugeben", so Jaeschke. Auch wenn die Einrichtungen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sind, werden die Öffnungszeiten entgegen den gewohnten Intervallen leicht angepasst. So öffnet der Tierpark zunächst täglich eine Stunde später von 10 bis 18 Uhr. Das Museum ist unverändert Dienstag bis Freitag ebenfalls in diesem Zeitraum geöffnet. An einem Sonn- oder Feiertag ist das Areal von 14 bis 18 Uhr zugänglich. Montag und Samstag bleibt die Einrichtung weiterhin geschlossen. „Ebenfalls verändert werden die Zeiten in der Stadt- und den Teilbibliotheken", sagt Manuela Langer, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH. „So werden die Bibliotheken im Haus am Poppitzer Platz samstags vorübergehend geschlossen. Von Dienstag bis Freitag ist es unseren Kunden allerdings wie gewohnt möglich, die Bibliothek zu besuchen", so Langer.