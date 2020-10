DSC-Heimspiel ohne Zuschauern

HC Elbflorenz spielt vor Zuschauern

Dresden. Nach aktuellem Stand werden die Zweitligahandballer des HC Elbflorenz Dresden die Partie gegen den VfL Lübeck-Schwartau am Sonntag, 1. November, 17 Uhr, in der BallsportArena wie geplant vor Zuschauern austragen. Das an die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) mit Stand vom 21. Oktober angepassten Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt ordnungsgemäß am Mittwochabend, 28. Oktober, freigegeben. Die Erweiterungen betreffen eine Mund-Nase-Schutzpflicht in der gesamten BallsportArena ab Betreten bis zum Verlassen der Arena für alle Zuschauer und eine Modifikation des Kontakt- und Gesundheitsbogens um die Daten, wann die Veranstaltung betreten und verlassen wurde. Somit können am Sonntag bis zu 956 Zuschauer dem Zweitligahandballspiel der Landeshauptstädter beiwohnen. Es wird das 1. Heimspiel am 6. Spieltag der laufenden Saison in der 2. Handball-Bundesliga für die Mannschaft von Cheftrainer Rico Göde sein. Der Kartenvorverkauf läuft wie gewohnt online über Ticketingpartner etix und vor Ort in der BallsportArena. Über 500 Karten für das Spiel gegen die Hansestädter sind bereits verkauft. (pm/HC Elbflorenz Spielbetriebs GmbH)