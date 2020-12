Dringend gesucht: Helfer in Pflegeheimen

Term Paper Essay Thesis. By the way, if you like the work of any of our writers, you can enter his/her id, and this expert will be assigned to Gesucht werden Freiwillige, die sich in Pflegeheimen und als Einkaufshelfer ehrenamtlich engagieren wollen. Auf der Ehrenamtsplattform www.ehrensache.jetzt/dresden erfahren Interessierte, wo und wie sie helfen können.

Auf dieser Internetseite haben gemeinnützige Einrichtungen und Vereine der Stadt Inserate geschaltet, die aktuell ehrenamtliche Mitstreiter suchen. Die Einsatzstellen stehen unter „Ehrenamt finden“ im Handlungsfeld „CORONA-Hilfe“. Freiwillige können direkt und unkompliziert, telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen.

Welche Art Hilfe wird gesucht?

Die Pflege- und Seniorenheime brauchen vor allem Unterstützung in der Küche, bei der Essensausgabe und im Hauswirtschaftsbereich, bei der Alltagsbegleitung sowie im Pflegebereich, aber auch bei der Durchführung von Schnelltests. Einkaufshelfer, die Menschen in Quarantäne mit Lebensmitteln versorgen und Apothekengänge erledigen, werden ebenfalls gesucht.

Knapp 4.000 Dresdnerinnen und Dresdner sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Besonders betroffen sind Senioren in Pflegeheimen. "Wegen der strengen Hygienemaßnahmen arbeitet das ohnehin stark geforderte Personal in vielen Heimen am Limit seiner Kräfte. Ehrenamtliche Unterstützung kann helfen, das Personal in der Krisenzeit zu entlasten, und die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Helfen Sie, Leben zu schützen", appelliert Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann.

Wo kann man sich noch informieren?

Das Team ehrensache.jetzt der Bürgerstiftung Dresden ist telefonisch unter 0351-3158161 oder per E-Mail an info@buergerstiftung-dresden.de zu erreichen. Nachfragen zum Thema Pflege beantwortet das Sozialamt per E-Mail an pflegekoordination@dresden.de.

Die Ehrenamtsplattform der Bürgerstiftung Dresden vermittelt Ehrenämter in Dresden und in drei sächsischen Landkreisen.