Dresdner FreibÃ¤der machen wieder auf

Life Is Good Essay. Trusted By 3000+ Corporate Clients. Start in 30min. 12 hours delivery. From 29 $/hr. Seit dem letzten Augustwochenende sind die Dresdner Freibäder dicht. Jedoch werden für die kommenden Tage sommerliche Temperaturen erwartet. Deshalb wird ab 2. September das Naturbad Mockritz wieder geöffnet. Ab Freitag folgen das Waldbad Langebrück und das Strandbad Wostra (FFK) sowie die beiden Badestellen Weixdorf und Weißig. Gäste können von 11 bis 18 Uhr in diesen Freibädern/ Badestellen verweilen. Das teilte die Dresdner Bäder GmbH am Mittwoch mit.

Das Freibad Georg-Arnhold-Bad kann weiterhin zum Frühschwimmen (bis Freitag) und von 9 bis 21 Uhr besucht werden. Tickets gibt es im Webshop. Ebenso ist ein geringes Tageskartenkontingent an der Badkasse verfügbar.

Der Besuch der Freibäder und Badestellen ist bis einschließlich bis 5. September möglich. Ab 6. September startet die Dresdner Bäder GmbH in die Hallenbad- und Saunasaison.