Dresdens fleiÃŸigster Blitzer

Gold-Judith auf WM-Kurs

Sonnewalde. Kürzlich konnte Judith Krahl (20) ihren Deutschen Meistertitel im Rad-Cross (U-23) verteidigen. Jetzt sitzt die 20-Jährige schon wieder auf gepackten Koffern und kämpft Ende Januar in den USA um einen Platz auf dem WM- Treppchen.