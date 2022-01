Dresdens Einwohnerzahl sank erneut

561.002 Bürger lebten laut Melderegister am 31. Dezember 2021 in Dresden – und damit 940 weniger als 2020. Stärker gestiegen als im Vorjahr ist 2021 der Ausländeranteil, dieser betrug zum Jahresende 9,1 Prozent.

Der Rückgang hat zwei Ursachen: Zum einen ist die Zahl der Neugeborenen gesunken (5.579, das waren 168 weniger als 2020), zum anderen hat sich die Zahl der Gestorbenen nach dem Rekordjahr 2020 erneut deutlich auf 6.571 erhöht. Im Vorjahr starben 6.069 Menschen, im Jahr 2019 waren es 5.515.

Relativ ausgeglichen zeigte sich die sogenannte Wanderungsbewegung: Knapp 27.900 Personen zogen im letzten Jahr nach Dresden, etwa genauso viele verließen die Stadt und zogen fort.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.