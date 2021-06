By We do not reuse ANY custom papers and we do . Have you ever wondered why do teachers and professors give you Why http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/?buying-term-papers-line is it Ist die Wiederbelebung des Kulturbetriebes an sich schon eine gute Nachricht, so setzt Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch noch eine weitere obendrauf: Denn der Stadtrat gab grünes Licht, dass die Stadt aus dem Corona-Bewältigungsfonds zusätzlich 600.000 Euro für Kultur ausgeben kann und außerdem wurde der Antrag des städtischen Kulturamtes bei der Bundeskulturstiftung mit einer halben Million Euro bewilligt. Mit diesem Geld aus dem Bundesförderprogramm »Neustart Kultur« werden 30 Kunst- und Kulturprojekte des Dresdner Kultursommers finanziert. »Beide Fördertöpfe sind die notwendige Anschubfinanzierung, die wir jetzt für die Kulturszene dringend brauchen«, so Annekatrin Klepsch.

Worauf wir uns freuen können

Beim »Dresden Open Air-Kultursommer 2021« sind überwiegend Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel geplant. Die Veranstaltungsorte sind so vielfältig wie die Programme und reichen von der Gartenbühne des Societaetstheaters bis zu den Filmnächten am Elbufer.

Mit der »Elbkarawane«, tatsächlich auf der Elbe, präsentieren die Dresdner Sinfoniker ein ganz neues Veranstaltungsformat.

Die »Arte Concerts« bieten auf dem Neumarkt Konzertaufnahmen aus Klassik, Oper, Jazz & Ballett. Im Vorprogramm treten lokale Musiker auf. Neben kommunalen Kultureinrichtungen wie dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau, der Staatsoperette oder dem Theater Junge Generation gestalten auch die Freie Szene mit FriedrichstattPalast, Blauer Fabrik oder Groovestation sowie Privatveranstalter wie die Comödie mit dem Sommertheater am Schloss Übigau oder die Aust-Konzertmanagement GmbH (Parktheater und Junge Garde) den Kultursommer mit.

Einen weiteren Höhepunkt bieten die »Schaufenster Kunst und Kultur«, die vom Branchenverband Wir gestalten Dresden koordiniert werden. Leerstehende Ladenflächen in der Innenstadt sollen mit künstlerischen Projekten bespielt werden – eine Aktion, die man sonst eher in kleineren Städten mit kleinen Stadtzentren findet, wie zum Beispiel in Meißen, die aber beim Publikum gut ankommt.

»Die Touristen erwarten in diesem Sommer stärker als jemals zuvor, dass in den Reiseregionen spannende und vielfältige Open-Air-Veranstaltungen angeboten werden. Dazu passt der geplante Dresdner Kultursommer 2021 hervorragend«, sagt Dresden Marketing-Chefin Corinne Miseer.

Infos, Anträge, Kulturprogramm

Kulturschaffende können Fördergelder für Projekte im Sommer über die »Richtlinie Großveranstaltungen« oder über den Kleinprojektefonds beantragen. Alle Infos dazu auf: www.dresden.de/de/kultur/kulturfoerderung/kulturfoerderung.php

Veranstaltungskalender Open Air Sommer auf https://veranstaltungen.dresden.de