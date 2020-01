Dresden nimmt Abschied von Peter Schreier

Eishockey-Highlight am Samstag im RHS

Dresden. Zum Auftakt in das neue Jahr erwartet alle Eishockey-Fans ein echtes Highlight. In der Heimspielstätte der SG Dynamo Dresden treffen die Dresdner Eislöwen am Samstag im Rahmen des HOCKEY OPEN AIR 2020 auf die Lausitzer Füchse. Rico Rossi, Eislöwen-Cheftrainer: „Im Moment sind wir auf einem guten Weg. Wir nehmen das gewonnene Selbstvertrauen der letzten Spiele mit in das morgige Derby. Es ist wichtig, dass wir defensiv gut stehen und unsere Chancen nutzen. 2016 durfte ich mich den Kassel Huskies ein Summer Game bestreiten, damals hat Clarke Breitkreuz noch für Frankfurt gespielt und wir haben gewonnen. Man versucht sich wie auf jedes andere Punktspiel vorzubereiten, aber es ist ein großes Event.“Thomas Pielmeier: „Es ist schon etwas Anderes im Stadion zu spielen und es wird morgen mit den vielen Fans ein Hexenkessel sein. Wir müssen dennoch unsere Emotionen kontrollieren, diszipliniert spielen und unsere Taktik aufs Eis bringen, als wäre es ein normales Punktspiel.“ Am Samstag, 4. Januar, 16 Uhr, sind die Dresdner Eislöwen im Derby gegen die Lausitzer Füchse im Rudolf-Harbig-Stadion gefragt. Die Partie wird geleitet von den HSR Alfred Hascher und Christian Oswald. Die Kassen und die Stadiontore öffnen 14 Uhr, der VIP-Raum 15 Uhr. Nach derzeitigem Stand sind noch Stehplatztickets an der Abendkasse erhältlich. Der MDR Sachsen überträgt die Partie live. Das große Event des Jahres wird um ca. 15.45 Uhr durch DJ Felice & Menna Cluzel und einer spektakulären Lasershow eröffnet. Nach dem Derbyklassiker der Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse heizt das erfolgreiche DJ Duo „Stereoact“ den über 32.000 Besucher im Rudolf-Harbig-Stadion ein. Im Anschluss an die Pausenshow folgt 19.15 Uhr ein erneuter Auftritt von DJ Felice & Menna Cluzel, ehe 19.30 Uhr das Extraliga-Duell zwischen dem HC VERVA Litvínov und Sparta Prag beginnt. Im direkten Anschluss an das HOCKEY OPEN AIR 2020 steigt am Samstag, 4. Januar ab 23 Uhr die offizielle Aftershowparty im "Blauen Salon" des Parkhotels Dresden. An den Plattentellern sorgt DJane Frau Richter für feinste Tanzmusik. (pm)Zum Auftakt in das neue Jahr erwartet alle Eishockey-Fans ein echtes Highlight. In der Heimspielstätte der SG Dynamo Dresden treffen die Dresdner Eislöwen am Samstag im…