Wer wird die nächste Botschafterin für den sächsischen Wein? Wird es Katrin Hecht (27) aus Großenhain, die bereits als amtierende Weinprinzessin 2017/18 Erfahrungen als Majestäts-Vertreterin sammeln konnte und beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie arbeitet? Oder die grazile Ann-Kathrin Schatzl (27) aus Diesbar-Seußlitz, die demnächst ihr Studium der Labor- und Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt Biotechnologie abschließen wird? Oder setzt sich Lisa Leinemann (26) aus Meißen durch, als Personalreferention bei einem Automobilzulieferer arbeitet?

Gestern Abend (5. September) präsentierten sich die drei Kandidatinnen erstmals der Öffentlichkeit. Im Ratsweinberg und Vereinshaus "Walhalla" der Weinbaugemeinschaft Weinböhla stellten sie sich zuerst den Fotografen und dann einer Fachbefragung der Jury. Deren Einschätzung und das Ergebnis sind noch streng geheim, erst am 15. September wird eine der drei jungen Frauen das Amt der Sächsischen Weinkönigin übernehmen. Die Krönung findet im Rahmen des Sächsischen Landeserntedankfestes statt.

Was über die Kandidatinnen bekannt ist

Katrin Hecht ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, lebt jetzt in Großenhain. Sie hat einen Master in Agrarwissenschaften in der Tasche und stellte sich bereits im vergangenen Jahr zur Wahl. Sie ist die amtierende Weinprinzessin und hat ihr Herz längst an den sächsischen Wein verloren. Lebensmotto: "Wenn du nicht aufhören kannst daran zu denken, hör' nicht auf, dafür zu kämpfen." Lieblingswein: Goldriesling

Ann-Kathrin Schatzl sieht sich als quirlige, selbstbewusste und offenherzige Frau mit Sportsgeist. Neben dem Wein gilt ihre große Leidenschaft ihrem Hund und dem Voltigieren. Lebensmotto: "Mach dir das Leben bunt wie Konfetti". Lieblingswein: Schieler

Lisa Leinemann ist gebürtige Osnabrückerin, studierte Diplom-Wirtschaftsingenieurin und lebt jetzt in Meißen. Lebensmotto: "Das Leben ist ein Bumerang - man bekommt immer zurück, was man gibt". Lieblingswein: Goldriesling und Kerner.