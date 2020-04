Dor Osdorseeschn Zweedausendzwansch

Osdorn wars un leer war de Basdei.

Gee eenzschor Dräsdnor draude sich mehr nei!

Dor Geenischschdeen lieschd im Dornreeschnschlaaf.

Off dor Älbwiese grast ä Solo- Schaf.



Das fraachd sich, wo de Leude sin.

Wo sin de Gnirbse, wo de Wandorlaadschn hin?

Hadd schdadd die Osdoreior unsor Diensdgarniggel

Edwa dor Fleeschor s arme Fieh am Wiggel?



Da gommdor Hase um de Egge,

dräächd indor Fote änne Eiorschegge,

fläädsd sich beis Schaf, fuddord und quadschd ganz

frei,

ne Wierusgrone schuld am Leerschdand sei.



„Vom Bohbldurm zur Schnauze gehd de Grone,

de Mänschn wärn awr liebor ohne.

Drum läufd nu Osdorn in dor Hornzsche ab.“

Bloß unsor Schaf, das feixd sich schlabb!



„Mei Hobbsor, da setzsch jedzd

Ne Bliemschngrone off, das fedsd!

Als freies Schaf gracksl ich mundor

De sächsschn Bärsche hoch un rundor!



Wo Mänschn warn eensd, werde ich nu schdehn!

Dor Wind wird dursch de Wolle wehn!

Mein Mäh erglingd in jede Gliddsche

Als Osdorseeschn vonnor Hiddsche.



Das Ächo dräächds in alle Weld!

Un Hand un Huf zusamm nu häld!

Doch, Leude, lassd euch eens noch radn:

Dies Jaar ma biddde ohne Lämmorbradn.“



Dor Hase schmunseld: „Guddor Blaan!

Den gehn mor jeds gemeinsam an!“

So hubbdor off des Schafes Riggn

Midd frohem Mäh uns zu endziggn.



Hörschdes schon in deinor Bude?

So schalld doch offd von fern s Guude...

Autorin: Gabriele Knoth



