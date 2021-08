DFB-Pokal: Dynamo vs. St. Pauli

Die Loskugeln haben entschieden: Die SG Dynamo Dresden empfängt in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22 den FC St. Pauli. „Gegen FC St. Pauli wartet ein überaus attraktives Duell auf uns in der zweiten Pokalrunde, auf das wir uns nach dem Aufstieg auch schon in der Liga sehr gefreut haben. Sie gehören zweifelsohne zu den Top-Mannschaften der 2. Bundesliga. Dementsprechend erwarte ich ein spannendes 50-50-Spiel, das wir mit dem Vorteil, unsere Fans hier zu Hause im Rücken zu haben, natürlich gewinnen möchten", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.