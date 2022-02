Der Â»ZauberÂ« der Musik

Intendant Jan Vogler hat für den diesjährigen 45. Jahrgang der The Helpme Essay 123 provided by LiveWebTutors.Com is efficient, rapid, and dependable. We give our all to not let you down. Your thesis will be delivered on time, edited as per your instructions. and will definitely impress your supervisor. Our editors assure you to transform your thesis with such perfection that you will look like an expert on the topic and there wont be any Dresdner Musikfestspiele vom 11. Mai bis 10. Juni ein vielfältiges Programm aus 66 Konzerten geschnürt, mit denen abermals Grenzen gesprengt und Innovationen gewagt werden sollen. Auf Musikfreunde warten dieses Jahr also wieder weltweit gefeierte Künstler und zahlreiche große Orchestergastspiele, unter anderem mit dem London Philharmonic Orchestra, dem Orchester der Mailänder Scala, den Wiener Philharmonikern oder dem Budapest Festival Orchester.

Außerdem stehen zwei ganz besondere Highlights auf dem Plan. Dazu zählt eine multimediale Neuinszenierung von Mozarts »Zauberflöte« unter Regie des US-Amerikaners Roman Coppola (»Mozart in the Jungle«). Das Dresdner Festspielorchester erweckt das Werk auf dem historischen Instrumentarium der Zeit mit einem Ensemble aus namhaften jungen Solisten zu musikalischem Leben.

Ein weiterer Höhepunkt der diesjährigen Musikfestspiele ist die zweite Auflage der »Cellomania« – sozusagen ein Festival im Festival. Dazu lädt Jan Vogler rund 40 Cellokollegen aller Sparten nach Dresden ein. Interpreten wie Mischa Maisky, Sol Gabetta, Pablo Ferrández, Gautier Capuçon oder die Band »Apocalyptica« zeigen dabei in 19 Konzerten den Facettenreichtum ihres Instruments.

»Die Dresdner Musikfestspiele sind das Sahnehäubchen der Musikstadt Dresden, das das Interesse der nationalen wie internationalen Musikwelt nach Dresden lenkt. Insbesondere nach der durch Corona verursachten künstlerischen Durststrecke der vergangenen zwei Jahre ist die Vorfreude auf herausragende Konzerte und Inszenierungen sowie die direkte Begegnung von Künstlerinnen / Künstlern und Publikum groß«, so Annekatrin Klepsch, Kultur- und Tourismusbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden.

Programm und Tickets:

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.