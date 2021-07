Der Palais Sommer beginnt!

USE OUR ONLINE review 24/7! Whether youre relaxing on a beach or socializing at a packed event, well be available 24/7. Nowadays, having the right credentials is a big part of advancing your career. Being concerned about the quality of your writing due to your busy lifestyle is natural. Let us take some of the responsibility off your shoulders by writing your Noch eine Woche müssen sich Fans und Freunde des Palais Sommers gedulden – dann beginnt Dresdens beliebtes eintrittsfreies Festival für Kunst, Kultur und Bildung. Als eines von wenigen Festivals kann der Palais Sommer auch in diesem Jahr wieder stattfinden – und das mit 170 kostenfreien Veranstaltungen in einzigartiger Atmosphäre unter freiem Himmel im Park des Japanischen Palais. Freuen kann man sich u.a. wieder auf Yoga im Park, Palais.Kino, Klaviernächte, Palais.Slam, Konzerte unter freiem Himmel, Workshops, Kunstausstellungen sowie die Singer-Songwriter Nacht.

Der Palais Sommer öffnet seine Türen am 16 Juli. Um 19.30 Uhr beginnt der Abend mit der ersten Klassiknacht des Sommers. Das Ensemble Mediterrain interpretiert gemeinsam mit dem Schauspieler Ahmad Mesgarha das Werk »Der Dreispitz« des spanischen Komponisten Manuel de Falla. Ab 21.30 Uhr wird der Film »Der Maler und das Mädchen« im Palais.Kino laufen.

Die beliebten Konzerte ziehen stets viele Menschen in den Palais Park. Um sich den garantierten Zugang zu seinen Lieblingsveranstaltungen zu sichern, lohnt sich eine Mitgliedschaft im Palais Sommer Freundeskreis. So entgeht man nicht nur langem Schlangestehen, die Mitgliedschaft verschafft dem Palais Sommer auch Planungssicherheit und hilft, die hohe Qualität und Vielfalt der Veranstaltungen beizubehalten.