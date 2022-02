Das Ostderby wird richtungsweisend

In need of high-quality Assignment Writing Services? Then check out what we have in stock for you! Learn more about our team now! Haben Sie als Nachwuchs-Koordinator einen Youngster im Blick, bei dem man wie einst bei Matthias Sammer sehnsüchtig darauf wartet, dass er endlich 17 ist und für die Erste spielen kann?

Ich schaue mir jedes Wochenende Spiele in allen Altersklassen an. Wir haben viele Talente, die das Zeug für eine Profikarriere haben. Das Problem derzeit: Wir haben keine 2. Mannschaft, in der sie reifen und ihr Können zeigen können. Der Sprung aus der A-Jugend ist kein einfacher.

Muss man als Verein darauf drängen, die abgeschaffte Nachwuchs-Runde mit anderen Klubs zu reaktivieren?

Das wäre sicher schön, ist aber alles eine Frage des Geldes. Deshalb müssen wir uns kurzfristig auch weiterhin anderswo nach Talenten umschauen.

Wo landet Dynamo am Saisonende?

Das Ostderby am Sonntag gegen Hansa wird richtungsweisend. Wenn wir dort drei Punkte holen, kommen wir dem Ziel »gesichertes Mittelfeld« näher.

Sportchef Ralf Becker hat einen Fünf-Jahr-Plan aufgestellt, an dessen Ende der Bundesliga-Aufstieg steht…

Die 2. Liga ist derzeit standesgemäß, aber als Dynamo Dresden hat man langfristig andere Ansprüche. Es wäre falsch, sich dieses Ziel nicht zu stellen.

Ihre Karriere liegt schon ein Weilchen zurück – werden Sie auf der Straße noch um Autogramme gebeten?

Das kommt schon noch vor und auch Fanpost bekomme ich jede Menge.

Thomas Schmidt

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.