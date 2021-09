Canaletto-Stadtfest zum Tag der deutschen Einheit

Nach einem Jahr Pause gibt's endlich wieder ein Canaletto-Stadtfest. Gestrickt wird es mit heißer Nadel, denn erst seit letzter Woche hält Frank Schröter, Geschäftsführer der Dresdner Stadtfest GmbH, das bestätigte Hygienekonzept in den Händen. "Seitdem arbeiten wir alle 24/7 am Programm", sagt er.

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es sieben Bühnen in der Altstadt geben. "Sie sind sozusagen Veranstaltungsinseln auf dem Festgelände", so Schröter. Um Mindestabstände einzuhalten, wird es in den umzäunten Bühnenbereichen beschränkte Kapazitäten von jeweils 999 Personen geben.

Der Bühnenbereich auf dem Theaterplatz bietet mit 5.000 Plätzen eine wesentlich größere Fassungsmenge, dort gelten deshalb die 3G-Regeln. Rein dürfen also nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Voraussetzung ist der Nachweis über die Coronawarn-App. Das gilt übrigens auch für den Rummel auf dem Volksfestgelände Pieschener Allee. An beiden Arealen wird es allerdings auch Testzelte geben.

Wei eben noch mit Hochdruck am Programm der drei Tage gefeilt wird, kann Stefan Kästner, Künstlerischer Leiter des Stadftestes, auch noch nicht alle Hightlight benennen. "Auf jeden Fall werden viele regionale Künstler auftreten, darunter Olaf Berger, Gunther Emmerlich, Pankow, Antonie und die Künstler der Carte Blanche Travestie Show." Zwei Überraschungsgäste ("international bekannte Künstler") werden aber in den nächsten Tagen noch benannt.

Retter und Helfer in Uniform, also Feuerwehr, Polizei, Zoll, THW, DRK und weitere Institutionen, werden sich wieder zur Blaulichtmeile am Landtag präsentieren. Und auch das Landtagsgebäude selbst wird geöffnet sein - anders als in den Vorjahren wird es dieses Mal aber fortlaufend 90minütige Führungen mit jeweils 75 Personen durchs Haus geben. Geöffnet ist das Parlament Samstag 11 bis 19 Uhr und Sonntag 13 bis 18 Uhr. Auch hier können sich Besucher testen oder sich sogar gleich impfen lassen.

Am 1. Oktober laden rund 300 Geschäfte in der Innenstadt und auf der Hauptstraße zum Langen Einkaufsnacht bis 23 Uhr ein. Motto: "Wir bringen Shopping zum Leuchten".

Nach dreimaliger Absage wegen Corona findet nun endlich auch wieder ein Markt auf dem Altmarkt statt. Der Dresdner Herbstmarkt startet schon am kommenden Freitag (10. September) und lädt bis 3. Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr ein. Am Stadtfest-Wochenende wird es eine Miniausgabe des Dresdner Dixieland Festivals geben mit nationalen und internationalen Bands. Außerdem gibt es den Ungarischen Spezialitätenmarkt (15.-19. September), den Brotmarkt der Bäcker-Innung (18./19. September) und den Europäischen Pilztag am 25. September mit Pilzberatungen vor Ort.

Am 12. uns 19. September steht auf dem Altmarkt von 10 bis 17 Uhr ein Impfmobil.