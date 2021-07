Blau war ein schwarz-gelber Fehler

5 Years Business Plans: Your Trusted Essaywriting Partner. Profesional Essay Writing Services is the best and reliable online custom writing Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über Festlegungen in Vereins-Satzungen allerdings nicht. Worum geht es? Blau ist das Reizwort, das für Aufruhr bei den Schwarz-Gelben gesorgt hat. Der neue Ausrüster Umbro hatte sich für die Freizeit- und Reisebekleidung der Dynamo-Profis zu dieser Farbe entschieden, weil blau nach aktuellen Trendforschungen besonders schick und modern ist – und sich gut verkauft. Aber in Dynamo-Kreisen?

In der Satzung sind die Vereins-Farben Schwarz und Gelb festgeschrieben. Als Alternativen – zum Beispiel für das Auswärts-Outfit – stehen Weiß und Weinrot zur Auswahl. Bei den ersten Auftritten in Blau machten die Spieler zwar tatsächlich eine gute Figur, aber in den Augen vieler Fans und Vereins-Mitglieder eben nicht. Die SGD hat reagiert und einen Fehler eingeräumt, eine neue Freizeit- und Reisebekleidung soll demnächst in Schwarz und Weiß auf den Markt kommen. Die blauen Fehl-Modelle gibt es übrigens weiterhin im Fanshop, um den wirtschaftlichen Schaden – sprich: Vernichtung der blauen Kollektion – so klein wie möglich zu halten. Ein Kauf könnte sich dennoch lohnen, denn Raritäten werden Jahrzehnte später meist wertvoll.

So wie das grün-weiß (!) gestreifte Dynamo-Auswärtstrikot aus den 90er Jahren. Apropos Fanshop: Beim nächsten Galopp-Renntag am Sonnabend gibt es ein Dynamo-Rennen und deshalb steht das schwarz-gelbe Fanshop-Mobil von 10 bis 15 Uhr auf der Rennbahn und hat einige Schnäppchen im Angebot – die meisten in Schwarz-Gelb.

Im aktuellen Podcast »Schmidtis Overtime«: Dynamo-Präsident Scholze: Bundesliga-Traum lebt