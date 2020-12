Beschlossen: Dresdner KulturhÃ¤user dicht bis 28. Februar

Editingarsenal.com has been providing reliable and affordable visite site for over a decade. What distinguishes our thesis editing services from other operators is our commitment and dedication quality and on-time delivery. With a solid team of professional thesis editors and proofreaders, we aim to provide top-notch and superior editing services at prices you can easily afford. Die Dresdner Philharmonie, die Staatsoperette, das theater junge generation, das Europäische Zentrums der Künste Hellerau, das Societaetstheaters, die Dresdner Musikfestspiele und der Dresdner Kreuzchor - sie alle pausieren bis Ende Februar. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und die Intendant*innen der städtischen Einrichtungen haben das heute (11. Dezember) so vereinbart.

Mitte Januar sollen dann der Proben- und Produktionsbetrieb und die künstlerische Arbeit schrittweise wieder aufgenommen werden.

Projekte und Veranstaltungen der musisch-kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche aus Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen im neuen Jahr wieder stattfinden, sobald die dann geltende Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen es zulässt.

Die Museen der Stadt Dresden schließen sich ebenso der Entscheidung des Kultusministeriums und der Staatlichen Kunstsammlungen an, die Museen für den Besucherverkehr bis Ende Februar zu schließen. Während der Schließzeit werden Sonderausstellungen für die Jahre 2021 bis 2023 vorbereitet