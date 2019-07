Bautzner Straße: Gleisbau startet

Dresden. Am Samstag (6. Juli) geht es offiziell los: Die alten verschlissenen Schienen müssen dringend ausgetauscht werden, sie stammen teilweise noch aus dem Jahr 1979 und sind längst am Ende ihrer Lebensdauer. Die Bahnen fahren hier nur noch mit Schrittgeschwindigkeit. Zugleich nutzen die Verkehrsbetriebe die Gelegenheit, um das Gleisbett auf dem 220 Meter langen Abschnitt der Bautzner Straße zwischen Clacis- und Hoyerswerdaer Straße für den Einsatz der neuen, breiteren Stadtbahnwagen vorzubereiten. Bauvorhaben Der Bereich wird grundhaften ausgebaut, die Bauleute erneuern also auch Fahrbahnen, Fuß- und Radwege sowie unterirdischen Versorgungsleitungen. In Richtung Hoyerswerdaer Straße entsteht ein breiterer, kombinierter Geh- und Radweg. In der Gegenrichtung wird ein Radweg auf der Fahrbahn eingeordnet. Eine neue Ampel sichert die Radquerung der Bautzner Straße an der Alaunstraße ab. Kosten Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro, daran beteiligt sich der Freistaat Sachsen mit einer Förderung in Höhe von 700.000 Euro. Umleitungen Die Linien 6, 8 und 11 werden bis 1. September umgeleitet. Die »6« rollt zwischen Hoyerswerdaer Straße und Bahnhof Neustadt über Görlitzer Straße, Bischofsweg, Fritz-Reuter-Straße und Großenhainer Straße. Die »8« und »11« werden durch die Baulinien 48 und 41 ersetzt. Der Autoverkehr wird bis 31. August Richtung Bühlau über Glacis-, Melanchthon- und Weintraubenstraße umgeleitet, Richtung Albertplatz entlang der Baustelle über die »kleine Bautzner Straße«. Alle aktuellen Infos am Kundentelefon der DVB (0351 857-1011) und auf www.dvb.de

