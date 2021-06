Ausstellung Ã¼ber zwei JahrhundertsÃ¤nger

Die beiden weltberümten Dresdner Künstler waren in besonderer Weise mit ihrer Heimatstadt verbunden: aufgewachsen im Kreuzchor, begannen ihre Karrieren in den 1950er Jahren in der DDR und machte sie zu Weltstars. An allen großen Opernhäusern der Welt haben sie gesungen, unzählige Plattenaufnahmen zeugen bis heute von ihren einmaligen Stimmen und ihrer Musikalität. Beide lebten in Loschwitz und setzte sich frühzeitig ehrenamtlich für den Erhalt und Wiederaufbau von Kulturstätten und Kirchen ein. So verdankt zum Beispiel die Loschwitzer Kirche ihren Wiederaufbau zum Großteil dem Engagement beider Sänger – ebenso wie die Semperoper Dresden oder das Konzerthaus Berlin. Mit Benefizkonzerten und geduldiger Fürsprache erreichten Theo Adam und Peter Schreier enorm viel und konnten somit auch für Dresden Großartiges bewirken.

Beide Künstler, schon zu Lebzeiten mit zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen bedacht, starben 2019 – Adam am 10. Januar, Schreier am 25. Dezember.

Grund genug, im Carl-Maria-von-Weber-Museum (Dresdner Straße 44) beiden Künstlern eine Ausstellung zu widmen. Zahlreiche Exponate aus ihrem Berufs- und Privatleben geben bis15. August einen Einblick in ihre Karriere. Filme, Hörbeispiele und Dokumente ergänzen die Ausstellung.

Ihre außergewöhnliche Freundschaft, die bereits unmittelbar nach den Zweiten Weltkrieg begann und lebenslang halten sollte, spiegelt sich in gemeinsamen Konzerten, Projekten und im Privatleben.

Die Ausstellung wird von mehreren Vorträgen und Konzerten begleitet, wobei Weggefährten und Künstler die beiden Sänger würdigen.Termine:

* 25. Juli,15 Uhr, Vortrag » Adam und Schreier als Weltbürger der Dresdner Musikkultur« mit Prof. Dr. Hans John

* 8. August, 15 Uhr Gesprächskonzert »Theo Adam im Lied«, mit Florian Hartfiel (Bariton) und Michael Schütze (Klavier)

* 15. August, 15 Uhr, Vortrag »Theo Adam & Peter Schreier und ihr ‚Übervater‘ Rudolf Mauersberger« mit Prof. Dr. Matthias Herrmann

Ticket-Reservierung unter Telefon 0351/2618234 oder per E-Mail romy.donath@museen-dresden.de