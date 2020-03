ADFC: Vier neue Lastenräder

Eislöwen starten in die Pre-Playoff's

Dresden. Jetzt zählt es und die schönste Zeit des Eishockeyjahres beginnt. Am Wochenende stehen bei den Dresdner Eislöwen die Pre-Playoffs gegen den EC Bad Nauheim auf dem Programm. Dabei starten die Blau-Weißen am Freitag, 6. März, mit einem Auswärtsspiel bei den Roten Teufeln in die Best-of-three-Serie. Zwei Tage später gastieren die Kurstädter in der EnergieVerbund Arena. Die Eislöwen werden in speziell für die Endrunde angefertigten Trikots auflaufen. Diese sind bereits im Onlineshop verfügbar. Rico Rossi, Eislöwen-Cheftrainer: „Es ist immer schwer in Bad Nauheim zu spielen. Sie haben sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen mit viel individuellen Talent, einen Top-Torhüter und sie stehen defensiv sehr stabil. Die Erleichterung der Jungs nach dem Spiel am Sonntag ist auf jeden Fall spürbar. Der Druck in den letzten Wochen war deutlich größer als jetzt, sodass wir befreit in die Serie starten werden. Wir blicken jetzt nicht mehr auf die Hauptrunde, sondern nach vorn. Das erste Spiel der Serie wird sehr wichtig sein.“ Riku Helenius: „Die Vorfreude ist bei allen groß, wir müssen die anstehenden Spiele genießen, denn es ist die beste Zeit des Jahres. Jeder Spieler fiebert dieser entgegen. Es lag ein großer Druck auf unseren Schultern, aber davon haben wir uns befreit und sind hoch motiviert alles zu geben.“ Die Dresdner Eislöwen sind am Freitag, 6. März, 19.30 Uhr beim EC Bad Nauheim gefragt. Die Partie wird geleitet von den HSR Bastian Haupt und Christian Oswald. Am Sonntag, 8. März, 17 Uhr gastieren die Hessen in der EnergieVerbund Arena. Das Spiel steht unter der Leitung der HSR Alfred Hascher und Daniel Kannengießer. Tageskassen und Arenatüren öffnen 15.30 Uhr, der VIP-Raum 16 Uhr. SpradeTV zeigt beide Spiele live. Nach derzeitigem Stand sind noch Tickets an der Abendkasse erhältlich. Public Viewing: Für alle Anhänger der Blau-Weißen zeigt die Freiberger Auszeit das erste Spiel der Pre-Playoff-Serie der Dresdner Eislöwen gegen den EC Bad Nauheim am Freitag live. Geöffnet ist ab 17 Uhr und der Eintritt ist frei. (pm)Jetzt zählt es und die schönste Zeit des Eishockeyjahres beginnt. Am Wochenende stehen bei den Dresdner Eislöwen die Pre-Playoffs gegen den EC Bad Nauheim auf dem Programm.…