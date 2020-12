Abfallentsorgung: VerÃ¤nderte Termine beachten

andy warhol essay Literary follow url theme statement examples essay writing 10th class Aufgrund der Feiertage kommt es zu Verschiebungen bei der Leerung der Abfalltonnen. Welcher Entsorger wann Restmülltonnen leert, findet sich auf www.dresden.de/abfuhrkalender.

Wertstoffhöfe, Annahmestellen für Grünabfälle, Sperrmüll und Altholz öffnen vom 24. Dezember bis 3. Januar zu veränderten Zeiten oder haben,wie der Soziale Möbeldienst, geschlossen. Infos stehen unter www.dresden.de/abfall.

Für die Abgabe von Grünabfällen gelten ab 1. Januar neue Gebühren: bis zu einem Kubikmeter 1 Euro pro 0,2 Kubikmeter und bei mehr als einem Kubikmeter 5 Euro pro angefangenem Kubikmeter. Ab diesem Zeitpunkt können auch bis vier Kubikmeter Sperrmüll pro Haushalt und Halbjahr und 25 Liter Schadstoffe ohne Extragebühr abgegeben werden.

Weihnachten und Neujahr fallen zahlreiche Kartons, Geschenkpapier sowie Wein- und Sektflaschen an. Die Folge sind oft zugemüllte Wertstoffcontainerplätze. Da die Behälter nur gelehrt werden können, wenn die Stellplätze beräumt sind, müssen aus Zeitgründen Leerungen an anderen Stellen ausfallen.